〈觸控展將開展〉創王積極參展搶商機 首推2.17吋OLED玻璃基板

Touch Taiwan 展將登場，IC 設計廠創王 (6724-TW) 表示，隨著 5G 時代到來，顯示終端體驗將全面升級，順勢推出 UHPD(超高像素密度) 技術，其中包含新產品 2.17 吋 2300 PPI 的 VR 顯示屏，預計都將在 Touch Taiwan 展上亮相。

創王指出，消費終端受 5G 熱潮推升，加上 AR/VR 及 IoT 持續穩健發展，顯示技術及功能性將有大幅提升，故推出 UHPD 技術應用，其中 uNEED (超高像素密度近眼顯示技術) 將應用在 AR/VR，SPIC (智慧感測與 IC 技術) 則應用在 IoT，預計雙應用帶動下，挹注營收可期。

在 uNEED 方面，創王透過 UHPD 技術在玻璃基板上製作 2300PPI Real RGB 的 AMOLED 顯示屏，突破高解析度的 OLED 顯示器僅能在矽基板上製作的限制，其中首次亮相的 2.17 吋 2300PPI 的 VR 顯示屏即為業界首創的高像素密度大尺寸 VR 的解決方案。

在 SPIC 方面，創王利用 UHPD 技術在玻璃基板上實現「光、電、磁」等不同感測技術，為大面積感測需求、複合感測功能整合提出有效的解决方案。

Touch Taiwan 展將在本月 28 日至 30 日登場，地點位於台北南港展覽館 1 館 1 樓。