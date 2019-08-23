〈富邦金法說〉債券利率超跌 將另待時機評估進場

富邦金控 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，總經理韓蔚廷表示，目前債券市場對於國際情勢反應過度，導致利率超跌，將會另待時機評估進場。

富邦人壽海外投資以公司債、金融債為主要類別，地區則以北美為主，其中海外股票達 1978 億元，季增 94 億元，海外債券則小幅縮減至 2 兆 890 億元。韓蔚廷表示，市場目前對未來事件反應過度，債券利率有超跌現象，目前並非進場時機，若未來聯準會因降息，使台美利差縮小，不排除擴大海外債券投資。

另外，法人關注國內股票部位動向，相較國壽減碼，富邦人壽單季增加投資逾 250 億元，韓蔚廷指出，股票買賣是長期投資，公司目前持續增加國內高股息、績優股的持有，且同一策略將延續至下一季，並會應映市場變化做出調配，而國內債方面，第 2 季增加的 569 億元已到達一定水準，未來並無加碼計畫。

不動產方面則年增逾 400 億元，其中 200 億元是為因應 IFRS 16 相關重分類，其他部分則為年初以 207 億元所投資的歐元塔。

投資收益部分，經常性投資收益較去年同期成長 11.4%，債券資本利得則受惠於台美利差縮小，成長幅度達 102.9%，股票資本利得因基期高並未成長。

富邦人壽第 2 季總投資金額為 3 兆 8572 億元，其中現金及約當現金占比 4.5%；國內債券占比 14.5%；國內股票 9.6%；國外債券占比 54.2%；國外股票占比 5.1%；房貸占比 3.9%；保單貸款占比 1.8%；不動產占比 6.4%。