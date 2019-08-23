〈富邦金法說〉台商資金回流北富銀爭取上看600億商機 財管手收貢獻3-8億元

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，面對台商資金回流政策，北富銀總經理程耀輝表示，以財政部預估可望帶來 1000~2700 億元的資產流入估算，北富銀將努力爭取 300-600 億元商機，預期可貢獻財富管理手續費收入約 3~8 億元左右。

台北富邦銀行今年年上半年稅後純益 110.65 億元，年成長 7.5%。受惠各收益分項皆成長，帶動北富銀整體淨收益達 236 億元，較去年同期成長 9.5%。企業放款與個人放款穩定成長，全行放款年成長 5.1%；其中房貸及其他消金放款佔比持續提升。由於財管及聯貸手續費收益雙位數成長，亦帶動北富銀整體手續費淨收益較去年同期成長 14.3%。

此外，富邦金總經理韓蔚廷表示，北富銀已入選系統性重要銀行，目前各級資本適足率皆大於 2021 年法定及內控標準，北富銀將持續厚植資本，以在主管機關規定四年緩衝期內，儘速達成對 D-SIB 銀行的要求。

至於 5 家入選系統性重要銀行皆有意向金管會爭取改變計算方式，韓蔚廷表示，一旦能改變計算方式，北富銀 CET1、Tier 1、CAR 等三項資本適足率指標就會都已達標。

此外，北富銀海外分行淨收益較去年同期成長 22%，受海外分行放款成長帶動，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達 17%。

談到香港反送中持續抗爭對香港子行影響，韓蔚廷表示，確實看到香港銀行同業拆息上升現象，存款利率上升幅度高於貸款利率，影響淨利差減少到 1.5%。

不過，韓蔚廷強調，整體來說，富邦香港子行本身對營運有很嚴格要求，且有周全準備，目前富邦香港子行營運都很正常，然全世界都很關心香港情勢，後續怎麼發展要看後勢對香港經濟、零售、資金進出的影響，富邦都會密切關注。

此外，北富銀持股 25.1% 的純網銀 LINE Bank，預計於 2020 年上半年開業，為 LINE 生態系中 2,100 萬用戶即時提供金融服務，致力共創全面性生活金融，成為客戶信賴的「全民銀行」。