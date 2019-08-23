〈富邦金法說〉壽險雙雄台股投資大不同 富邦壽Q2加碼251億元

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日召開法說會，有別於國壽第二季大賣台股 320 億元，富邦人壽則是在第二季降低現金部位，加碼台股 251 億元，同時加碼國內債券近 570 億元，富邦金表示，預期後續投資仍會維持第二季的投資策略為主，再視市場變化動態調整資產配置。

富邦金上半年稅後純益為 277 億元，較去年同期 312 億元下降 11%，但因子公司富邦人壽資本利得及去年同期一次性所得稅率改變，導致富邦人壽上半年獲利只有 109 億元的貢獻，年減約 43%，進而使金控上半年獲利也隨之下滑，上每年每股稅後純益 (EPS) 為 2.7 元。

富邦金也已公布 7 月自結稅前盈餘 177.14 億元，創下單月歷史新高，7 月稅後純益 145.64 億元，為所有金控單月之冠，累計今年前 7 月稅後純益 422.33 億元，EPS 為 4.13 元，為今年 EPS 首度破突 4 元大關的金控業者。

富邦金控總資產持續穩健成長，至今年 6 月底，總資產首度突破 8 兆元大關，達 8 兆 1197 億元，年成長 12.9%；而富邦金淨值達 5541 億元，年成長 9.6%，總資產及淨值雙創歷史新高。資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 分別為 0.7% 及 10.9%。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，今年上半年達 3 兆 8572 億元，年成長 8%。總投資收入為 670 億元，投資收益主要來自為經常性收益，受惠利息收入及基金配息增加帶動成長，今年上半年經常性投資收益年成長率 11.4%。

相較國壽在第二季大舉減持台股部位，截至 6 月底，富邦人壽國內股票部位為 3702 億元，較首季增加 251 億元；國內債券餘額為 5575 億元，單季也增加 569 億元，整體而言，富邦人壽第二季呈現「降低現金部位，增加國內投資」策略，韓蔚廷表示，第二季股票加碼以體質優良、高股息的股票為主。

今年上半年資本利得以債券類資本利得貢獻較高，較去年同期成長達 102.9%。受惠國內外債券評價上揚，金融資產未實現餘額回升至 264 億元。

在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽經常性避險成本下降，未避險部位佔比來看，外幣債券與現金資產較前季略升，未來將持續動態調整避險組成，避險前、後經常性收益率分別為 3.33%、2.61%，皆優於去年同期。

韓蔚廷表示，預期後續投資仍會維持第二季的投資策略為主，不過，因為目前市場上存在眾多不確定因素，包括：美中貿易戰、日韓貿易戰、香港抗爭事件等，且 9 月 Fed 會不會降息也須關注，目前債券有點過度反應，加上美債殖利率倒掛，債券投資會先「稍安勿躁」，現在相對而言不是好的進場時機。

至於不動產投資帳面上顯示在過去一年年增加 400 億元，且是逐季遞增，富邦金解釋，主要是今年初以 207 億元購入位於德國法蘭克福的歐元塔 (Eurotower)，其餘則是因應 IFRS 16，進行資產重分類，所以產生的增加。

談到其他金控因應大魔王 IFRS 17 等，都決議增資，對此，韓蔚廷表示，富邦人壽 RBC 還有 288%，目前沒有進一步增資的計畫，因為每個公司狀況不一樣，風險承受能力、業務風險也不一樣，其他公司要增資一定有深層考量，而該公司的深層考量則是尚無增資需求，但是後續資本市場若有變化，不排除重新考量。