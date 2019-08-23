美國網路安全局：降低中國風險是首要任務 包括5G技術

據《彭博》報導，美國政府新的聯邦機構、隸屬國土安全局的網路安全和基礎設施安全局 (CISA) 週四 (22 日) 表示，機構的首要事項是降低中國對全球供應鏈妥協所帶來的風險，包括新興的 5G 技術。

CISA 於去年 11 月新成立，週四公布戰略意圖報告，以及未來 5 年工作重點。此機構負責保護美國的關鍵基礎設施 (如選舉系統和電力網)，使其免受駭客和其他網絡安全的威脅。

CISA 列出 5 大優先任務，針對中國 5G 技術的防範列於首位。報告指出，中國代表着美國最迫切的長期戰略風險，CISA 會設法減少源自中國供應鏈的風險，不論在 5G 或是其他科技範疇。

除中國外，該機構的其他優先事項，還包括選舉安全、基建及非軍事目標等軟目標 (soft target) 安全、聯邦網路安全和降低工業控制系統的風險。

CISA 負責人 Christopher Krebs 週四在一次演講中表示，這一機構可算是國家的「風險顧問」，他們不是要掌控電腦網路的鍵盤，而是力圖讓其他機構與企業，都能更好地管理網路攻擊的風險。

CISA 在去年 11 月成立之後，很快地華為事件發生，美國經加拿大扣留華為財務長孟晚舟，並衍生之後將華為列入貿易黑名單的風波。

CISA 也在檢討 2016 年俄羅斯介入美國總統大選的案件。Krebs 表示，俄羅斯試圖破壞美國選舉系統，中國正試圖操縱這個系統，CISA 將採取不同方法，以維護網路安全。

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