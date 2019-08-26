元大期貨：台股逐筆交易明年上路 善用股票期貨先暖身

臺灣證交所將於 2020 年 3 月 23 日實施台股現貨交易逐筆撮合，元大期貨建議，對於現貨逐筆撮合機制還不熟悉的投資人，可從已實行逐筆撮合的期貨市場先行交易，以利接軌現貨市場，並利用期貨進行避險交易。

展望未來股票期貨市場，元大期貨資深副總經理高毅瑞指出，因應台股今年首度有上市櫃公司實施一年多次配息，個股期貨可望有更多的波動行情與投資契機，不僅有利吸引證券市場投資人進行交易，同時也活絡股票期貨市場的交易。

另外，中美貿易戰預期將持續分擾的狀況下，國際期貨市場行情波動也將持續，投資人可藉期交所更多元的商品種類，像是 TAIFEX 指數類的小道瓊、S&P、商品類的黃金期貨、匯率類的人民幣期貨商品等，透過國際事件觀察連動影響的多項商品進行交易與避險策略、創造更多收益來源。

由鉅亨網主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」，日前以國內專兼營期貨經紀商為參加對象，並以期交所上市的股票期貨契約為競賽標的，選出交易成長獎、交易大亨獎。經過 3 個月的競爭，最後由元大期貨獲得交易大亨獎第一名，三個月日均交易量達 4 萬口以上。

高毅瑞對此表示，元大期貨向來對期交所的商品推動不遺餘力，這次競賽期間，也是唯一一家投入大筆行銷預算，加碼舉辦交易個股期及夜盤獎勵活動的期貨商，因此才能讓投資人踴躍參與。