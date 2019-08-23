歐洲央行擬推新政策工具 結合降息與購債

根據週四 (22 日) 公布的會議紀要，歐洲央行 (ECB) 官員在 7 月的政策會議中，討論將降息與資產購買計畫 (APP) 結合的好處，計畫推出新一輪政策工具，ECB 可能在下個月啟動大規模經濟刺激計劃，提振疲軟的區域經濟。

ECB 上個月維持政策不變基調，同時暗示將下調當前為負的政策利率，並在 9 月重啟購債計畫。

會議紀要顯示，官員中有人認為，將不同刺激措施放在同一組政策中，像是把降息與資產購買計畫結合，這樣會比執行單一政策工具來得更有效。

ING 銀行經濟學家 Carsten Brzeski 在一份研究報告中稱，這次的會議紀要顯示，相較於單一的政策工具，多數 ECB 官員支持採取結合的新措施。

歐元區 7 月份通膨率僅 1%，遠低於此前 ECB 設定「略低於 2%」的通膨目標，加上近幾個月來，面對最大經濟體德國的衰退危機，以及英國脫歐可能造成的影響，ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 曾言，在採用政策工具上仍有很大空間。

會議紀要亦顯示，由於當前和預計的通膨表現，遠低於 ECB 設立的中期目標，因此成員們普遍認為，長期來看仍需維持較寬鬆的貨幣政策立場。

若 ECB 在 9 月份推出新一輪貨幣刺激政策，將加入印度、印尼、泰國、紐西蘭等亞太地區央行，展開一連貨幣寬鬆降息潮。

本月稍早，印度、紐西蘭與泰國央行接連降息，自 6 月以來，澳洲央行也已調降該國基準利率 2 次，顯示亞太地區貨幣政策決策者正採取積極行動，以應對全球經濟惡化。