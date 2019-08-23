新鉅科2.5萬張現增股將出籠 股價率先下挫

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 辦理 2.5 億元現增案，每股以 82.8 元溢價發行，預計募集 20.7 億元，公司已完成募集，現增股認股憑證將於下周一 (8/26) 上櫃買賣，市場賣壓今 (23) 日先行出籠，盤中新鉅科盤中跌幅 3.2%。

新鉅科本次籌資規模，僅次 2011 年 3 月玉晶光 (3406-TW) 籌資 23.5 億元，是今年來首宗完成現增籌資案的光學元件廠

證券分析師黃漢成指出，排除新鉅科與參與私募持有 35.62% 的大股東港商丘鈦公司之間，有特殊持股約定，否則丘鈦在此次現增案中，透過特定人台灣子公司認購約 8750 張現增股，同樣可在 26 日起出售。

依照新鉅科今日盤中最低價 99 元來計算，距離 82.8 元的現增溢價，仍有 19.56% 的價差。

新鉅科目前主攻手機屏下指紋辨識鏡頭，本次辦理 2.5 億元現金增資案，募集 20.7 億元資金，將用於充實營運資金、擴建廠房、購置機器設備，新鉅科預計，在中科后里園區租地投資設廠，估計租地建廠購置機器設備等總投資金額，將達 27.3 億元。

新鉅科今年上半年營收為 17 億元，毛利率 35.56%，稅後純益為 3.21 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 2.03 元。