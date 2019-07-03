新鉅科股票連續遭警示 明日起分盤交易 每5分鐘撮合一次

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 在光學新應用業務拓展下，今年以來可望轉盈，但股價連續遭警示後，櫃買中心今 (3) 日公告指出，新鉅科 7 月 4 日起至 17 日 10 個交易日處於分盤交易，每 5 分鐘撮合一次。

新鉅科今 (3) 日公布 6 月營收為 3.23 億元，月減 15.74%，年增 1.16 倍，第 2 季營收 10.56 億元，季增 63.98%，年增 2.17 倍；累計 1-6 月營收 16.99 億元，年增 2.36 倍。

新鉅科目前中國廠生產產能已近滿載，公司規劃將在中科后里園區興建新廠，並主攻中高階產品，投資額估達 27.3 億元，新鉅科擬透過現增募資，2.5 億元現增案，每股將以 82.8 元發行，預計募集 20.7 億元，本次籌資規模，僅次 2011 年 3 月玉晶光 (3406-TW) 的現增籌資 23.5 億元，也是今年來首宗光學元件廠籌資案。

新鉅科擬辦理 2.5 億元股本現金增資案，將在 7 月 9 日除權交易。

新鉅科目前主攻手機屏下指紋辨識鏡頭，新鉅科已公布 4、 5 月自結數，稅後純益 1.8 億元，每股純益 1.12 元，累計前 5 月稅後純益 2.81 億元，每股純益 1.76 元，較去年同期轉虧為盈。

新鉅科股價今天收盤以跌停 114 元作收，較昨日下跌 12.5 元或 9.88%，成交量達 1.5 萬張，為連續 4 個交易日成交量在 1 萬張之上。