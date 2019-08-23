蘋果發布新專利 包括氣體偵測器及支援5G的Apple Watch

美國專利商標局週四 (22 日) 發布了一項名為「使用多個共置氣體偵測雷達的氣體傳感器」的 Apple 專利申請。

今年初，美國蘋果內容網站 Patently Apple 發布了兩項蘋果 (APPL-US) 的專利報告，其中涉及各類 i 字頭設備及 Mac 的氣體傳感器，如果家中或其他環境中的氣體處於危險水平，傳感器將確保用戶得到通知。

蘋果的專利申請指出，金屬氧化物（MOX）氣體傳感器是與消費電子設備集成的最有前景的技術之一，因為它們體積小，功耗低，與半導體製造技術兼容，且架構相對簡單。

許多 MOX 氣體傳感器由設置在微型加熱板上的多孔 MOX 元件組成，用於調節溫度。當加熱到工作溫度時，MOX 元件的電阻會隨著環境和濃度產生變化。

傳感器的目標氣體可以是氧化氣體，例如臭氧 (O3) 或氮氧化物 (NOx)。也可以是還原氣體，例如氫氣 (H2) 或揮發性有機化合物 (VOC)。

蘋果的專利指出，他們能在 iPhone 配備有一個或多個微型氣體傳感器，該微型氣體傳感器可以集成在單個晶片或單個系統中，或者可以在多個晶片中實現。

由美國專利局公佈的蘋果專利申請字 20190257933 最初在 2018 年第一季度提交。而鑒於申請程序，此類產品上市的時間尚無法得知。

使用多毫米波天線並支援 5G 的 Apple Watch

蘋果專利申請示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

在蘋果公佈的的第二個專利申請中，指出使用多個毫米波天線並支援 5G 通信的未來 Apple Watch。

蘋果的專利申請指出，毫米波電路使用毫米波與外部設備（如蜂巢電話，計算機，可穿戴設備，無線熱點或基地台等外部無線通信設備）執行通信協議及雙向通信。

當執行雙向通信時，毫米波電路可以使用毫米波通信協議對無線數據進行編碼，以毫米或厘米波頻率將無線數據發送到外部設備，可接收由外部設備以毫米或厘米發送的無線數據。並使用毫米波通信協議對接收的無線數據進行解碼。

這種毫米波通信協議可以包括例如 IEEE 802.11ad 通信協議或第五代無線系統 (5G）通信協議。

蘋果的專利字 20190257933 由美國專利商標局公佈。 它最初是在 2018 年 2 月提交。