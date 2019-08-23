【撰文／蔡明彰】

黑馬股雖難求，但絕不會憑空出現，必有重大產業利多故事。為何川普總統用盡力量要打死華為？

最根本原因美國害怕華為 5G 領先！所以川普打壓華為就告訴投資人今年黑馬必有 5G 供應鏈的一席之地。

進入 5G 世代，技術最難、門檻最高是 5G 晶片，黑馬股先從這裡出發。以高通驍龍 855 為例，最難的技術在三部分，支援 5G 的處理器、5G 數據機晶片、RF 射頻模組。支援 5G 的處理器不用討論，台廠沒人會做。5G 數據機晶片由高通、英特爾掌控，聯發科 (2454) 也有做，本來想打入蘋果供應鏈，如今機會不大。RF 射頻模組的專利技術操控在美國三大廠博通、Skyworks、Qorvo 手上，連華為被博通、Skyworks 斷貨都沒輒，因為華為自己不會做。

立積、瑞昱

今年台股第一飆股是立積 (4968)，狂漲 2 倍，主因 Q2 起 47％營收佔比來自前端整合射頻晶片 (FEM)，並成為華為認證的供應鏈，估計 Q3 的 FEM 占比將提升至 50％。

另外 wifi 也是重點，台廠以聯發科及瑞昱 (2379) 在全球市場較有舉足輕重角色，瑞昱上半年 EPS 6.34 元，全年估 13 元，較去年 8.57 元成長 105％，本益比 16 倍，G/PE 約 6.6 倍，今年來股價上漲 49％。由於瑞昱今年 EPS 成長很大，G/PE 也很高，預料長線股價仍有寬廣上漲空間。

聯發科毛利率回升

隨之 5G 發展，未來將推出支援 5G 的處理器及數據機整合成系統單晶片 (Soc)，高通有，大陸的華為海思、紫光展銳也有能力推出，但聯發科明年 3 月將領先亞洲推出第一顆 5G Soc。比技術外更要比速度，聯發科今年來毛利率漸入佳境，連續二季站上 40％。看聯發科股價不要只看 EPS，更先行指標是毛利率，在 2014 年高峰 48％，股價創 545 元高點，但 2016 年毛利率滑落至 35％，居然股價慘跌到 192 元，證明聯發科長線走勢取決於毛利率。大陸品牌手機既要壯大攻占全球 5G 手機市場，又要中美貿易戰去美國化，就得多採用聯發科的 5G Soc。聯發科上半年 EPS 6.28 元，全年估 15.1 元，較去年 13.26 元成長 14％，本益比 23 倍，G/PE 約 0.61 倍。表面上 G/PE 小於 1 似乎長線股價上檔空間有限，但我再次強調主導聯發科股價的最主要因素不是 EPS 也不是 G/PE，而是毛利率。

來源：《萬寶週刊》 1347 期

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