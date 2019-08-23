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5G晶片的黑馬股

※來源：萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

黑馬股雖難求，但絕不會憑空出現，必有重大產業利多故事。為何川普總統用盡力量要打死華為？

最根本原因美國害怕華為 5G 領先！所以川普打壓華為就告訴投資人今年黑馬必有 5G 供應鏈的一席之地。

進入 5G 世代，技術最難、門檻最高是 5G 晶片，黑馬股先從這裡出發。以高通驍龍 855 為例，最難的技術在三部分，支援 5G 的處理器、5G 數據機晶片、RF 射頻模組。支援 5G 的處理器不用討論，台廠沒人會做。5G 數據機晶片由高通、英特爾掌控，聯發科 (2454) 也有做，本來想打入蘋果供應鏈，如今機會不大。RF 射頻模組的專利技術操控在美國三大廠博通、Skyworks、Qorvo 手上，連華為被博通、Skyworks 斷貨都沒輒，因為華為自己不會做。

立積、瑞昱

今年台股第一飆股是立積 (4968)，狂漲 2 倍，主因 Q2 起 47％營收佔比來自前端整合射頻晶片 (FEM)，並成為華為認證的供應鏈，估計 Q3 的 FEM 占比將提升至 50％。

另外 wifi 也是重點，台廠以聯發科及瑞昱 (2379) 在全球市場較有舉足輕重角色，瑞昱上半年 EPS 6.34 元，全年估 13 元，較去年 8.57 元成長 105％，本益比 16 倍，G/PE 約 6.6 倍，今年來股價上漲 49％。由於瑞昱今年 EPS 成長很大，G/PE 也很高，預料長線股價仍有寬廣上漲空間。

聯發科毛利率回升

隨之 5G 發展，未來將推出支援 5G 的處理器及數據機整合成系統單晶片 (Soc)，高通有，大陸的華為海思、紫光展銳也有能力推出，但聯發科明年 3 月將領先亞洲推出第一顆 5G Soc。比技術外更要比速度，聯發科今年來毛利率漸入佳境，連續二季站上 40％。看聯發科股價不要只看 EPS，更先行指標是毛利率，在 2014 年高峰 48％，股價創 545 元高點，但 2016 年毛利率滑落至 35％，居然股價慘跌到 192 元，證明聯發科長線走勢取決於毛利率。大陸品牌手機既要壯大攻占全球 5G 手機市場，又要中美貿易戰去美國化，就得多採用聯發科的 5G Soc。聯發科上半年 EPS 6.28 元，全年估 15.1 元，較去年 13.26 元成長 14％，本益比 23 倍，G/PE 約 0.61 倍。表面上 G/PE 小於 1 似乎長線股價上檔空間有限，但我再次強調主導聯發科股價的最主要因素不是 EPS 也不是 G/PE，而是毛利率。

 

來源：《萬寶週刊》 1347 期
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