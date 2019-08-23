陸股再掀熱潮？ 富時羅素24日將公布是否調升A股權重

昨 (22) 晚間陸媒報導指出，富時羅素將於 8 月 24 日 (週六) 凌晨公布其第一階段第二批 A 股納入計劃安排。依照規劃，富時羅素已經在 6 月份完成第一批 A 股納入的安排，並將在 8 月底做出最一波的評估，於 9 月份調升權重。

資料來源: 東方財富網, 上證指數

在這次調升權重完成後，A 股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子將由 5% 提升到 15%，將於 9 月 23 日正式生效。

根據法人預估，今年 6 月 A 股最初納入富時時帶來的被動資金約 20 億美元 (138 億人民幣)。至於今年 9 月和明年 3 月的權重調升，每次將可帶進約 40 億美元的被動資金。

根據富時羅素官方數據，A 股完成第一階段的三次納入後，在 FTSE Emerging Index 權重將達到 5.5%，帶來的被動資金規模為 100 億美元。

今年 6 月，富時羅素納入的 A 股公司數量達 1090 家，遠大於 MSCI 在 5 月納入的成分股數量 (264 家)，且中小創業股票數量高於 MSCI。

納入富時羅素的成分股中，以主板上市公司為主，共 663 家，比重為 61%；創業板上市公司有 142 家，比重 13%；中小板上市公司有 285 家，比重 26%。

A 股納入富時羅素成分股中的創業板股和中小板股數量均高於 MSCI。以公司家數比重來看，主要集中在醫藥、電子、化工、計算機等產業；從總市值來看，則主要集中在銀行、非銀、食品飲料、醫藥、電子等產業。

除了富時羅素之外，MSCI 之前已經做過指數季度調整。根據之前方案，A 股權重將擴大至 15%，並在 8 月 27 日收盤後正式生效。這意味著，就在一周內 A 股就會迎接一波被動增量資金。

根據法人預估，跟踪 MSCI 新興市場指數及 ACWI 指數的資金規模大約分別在 1.9 兆美元和 3.7 兆美元，每提升 5% A 股納入水準可能帶來的增量資金約 200 億美元。

MSCI 擴大納入的第二階段預計可為 A 股帶來約人民幣 1400 億元增量資金，其中約人民幣 200 億元～250 億元被動資金可望在調整生效前後流入 A 股市場。

