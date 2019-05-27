富時：6月21日A股納入全球指數體系

富時羅素已在其官網宣布，將中國 A 股納入其全球指數，這次變動將於 6 月 21 日收盤後正式生效，並分三階段逐步提升納入 A 股的比重。同時，富時羅素也公布納入其全球股票指數系列的 A 股名單，共有 1097 檔 A 股入選。

入選富時羅素名單的 1097 檔 A 股中，包括 292 檔大型股、422 檔中型股、376 檔小型股及 7 檔微型股。

此外，根據富時羅素公布的計劃顯示，納入 A 股將分三個階段：首先 2019 年 6 月納入其中 20%，2019 年 9 月再納入 40%，最後 2020 年 3 月納入剩餘的 40%。從比重來看，在第一階段，A 股將占富時羅素新興市場指數比重達 5.59%。而在富時全球全指指數中，A 股預計將有 0.57% 的權重。

圖: 鉅亨網彙整製表

據東興證券預估，這次納入富時羅素指數累計將為 A 股帶來 120 億美元左右的海外資金流入。

而海通證券則預計，A 股被納入富時羅素體系後短期有機會帶進千億人民幣的資金活水，若全數納入後，吸引的活水則上看兆元人民幣。

摩根士丹利則表示，2019 年 A 股的外資流入量將達 700 億～1250 億美元。未來 10 年，預計每年都會有約 1000 億～2200 億美元的外資流入。截至 2018 年底，外資持股占 A 股自由流通市值的比重約為 7%。長期看，外資未來在 A 股中的比重有可能會提升至 50%。

此外，有私募分析人士認為，4 月底至今，A 股受到中美貿易戰影響，指數修正的壓力較大，市場人氣也出現下滑。不過，即使 A 股進入回檔修正，但長期來看 A 股上漲的趨勢並不會改變。

同時，從目前全球股市的估值水準來看，A 股估值相對較低。若與美股相比，近幾年滬深 300 的本益比一直低於 S&P 500，更低於近幾年漲勢兇猛的印度股市。若未來中國政府對於外資流入中國資本市場有更開放的政策，中國股市有機會改變 A 股估值偏低的問題。

