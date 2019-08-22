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◆台灣集中市場公告注意交易資訊

※來源：台灣證券交易所
08月22日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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08/22  台苯、大立光、玉晶光、世芯-KY、鼎炫-KY、美德醫療-DR
08/21  台苯、昭輝、希華、玉晶光、嘉彰、立積、柏承、定穎、鼎炫-KY
08/20  昭輝、台肥、昇陽、世芯-KY、大聯大、智伸科、嘉彰、立積、定穎、美德醫療-DR、杜康-DR
08/19  台苯、昭輝、世芯-KY、大聯大、嘉彰、立積、定穎、矽格、凌巨
08/16  昭輝、泰碩、嘉彰、立積、敦南、定穎、昇陽半導體、致新、凌巨
08/15  台泥、裕隆、泰碩、玉晶光、立積、敦南、定穎、矽格、申豐、杜康-DR、耀傑-DR
08/14  興泰、大同、精元、奇鋐、泰碩、玉晶光、立積、敦南、耀傑-DR
08/13  建準、奇鋐、泰碩、玉晶光、立積、矽格、昇陽半導體、美德醫療-DR
08/12  興泰、台紙、晶電、宏達電、泰碩、玉晶光、立積、捷泰、耀傑-DR
08/08  大同、日勝生、泰碩、玉晶光、立積、捷泰
08/07  倉佑、劍麟、晶電、日勝生、大立光、泰碩、立積、三星、捷泰、昇陽半導體、耀傑-DR
08/06  聚陽、倉佑、劍麟、精元、禾伸堂、泰碩、玉晶光、立積、捷泰、昇陽半導體、杜康-DR
08/05  聚陽、倉佑、永冠-KY、中纖、高雄銀、玉晶光、立積、陽光能源-DR
08/02  樂士、聲寶、精元、泰碩、玉晶光、立積、昇陽半導體、陽光能源-DR
08/01  聚陽、倉佑、精元、泰碩、玉晶光、清惠、陽光能源-DR
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08月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25、31

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1101   台泥        01  15
1235   興泰        02  12、14
1310   台苯        03  19、21、22
1339   昭輝        04  16、19、20、21
1477   聚陽        03  01、05、06
1529   樂士        01  02
1568   倉佑        04  01、05、06、07
1589   永冠-KY     01  05
1604   聲寶        01  02
1718   中纖        01  05
1722   台肥        01  20
1902   台紙        01  12
2201   裕隆        01  15
2228   劍麟        02  06、07
2371   大同        02  08、14
2387   精元        04  01、02、06、14
2421   建準        01  13
2448   晶電        02  07、12
2484   希華        01  21
2498   宏達電      01  12
2547   日勝生      02  07、08
2836   高雄銀      01  05
3008   大立光      02  07、22
3017   奇鋐        02  13、14
3026   禾伸堂      01  06
3266   昇陽        01  20
3338   泰碩        10  01、02、06、07、08、12、13、14、15、16
3406   玉晶光      11  01、02、05、06、08、12、13、14、15、21、22
3661   世芯-KY     03  19、20、22
3702   大聯大      02  19、20
4551   智伸科      01  20
4942   嘉彰        04  16、19、20、21
4968   立積        13  02、05、06、07、08、12、13、14、15、16、19、20、21
5007   三星        01  07
5259   清惠        01  01
5305   敦南        03  14、15、16
6141   柏承        01  21
6165   捷泰        04  06、07、08、12
6251   定穎        05  15、16、19、20、21
6257   矽格        03  13、15、19
6582   申豐        01  15
8028   昇陽半導體  05  02、06、07、13、16
8081   致新        01  16
8105   凌巨        02  16、19
8499   鼎炫-KY     02  21、22
9103   美德醫療-DR 03  13、20、22
9157   陽光能源-DR 03  01、02、05
911616 杜康-DR     03  06、15、20
911619 耀傑-DR     04  07、12、14、15
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總累計次數        145

附記：07月份注意股票及次數

1262   綠悅-KY  (01)、 1477   聚陽        (01)、 1533   車王電   (01)、 1762   中化生    (04)
1905   華紙     (03)、 2032   新鋼        (01)、 2228   劍麟     (01)、 2387   精元      (06)
2404   漢唐     (01)、 2439   美律        (01)、 2491   吉祥全   (03)、 2501   國建      (01)
2514   龍邦     (01)、 2548   華固        (01)、 2616   山隆     (02)、 2707   晶華      (02)
3002   歐格     (01)、 3008   大立光      (03)、 3016   嘉晶     (01)、 3017   奇鋐      (04)
3034   聯詠     (03)、 3041   揚智        (01)、 3049   和鑫     (01)、 3338   泰碩      (11)
3406   玉晶光   (15)、 3504   揚明光      (02)、 4720   德淵     (01)、 4739   康普      (01)
4935   茂林-KY  (03)、 4943   康控-KY     (02)、 4968   立積     (07)、 5215   科嘉-KY   (02)
5259   清惠     (07)、 5484   慧友        (01)、 6166   凌華     (01)、 6192   巨路      (01)
6224   聚鼎     (01)、 8028   昇陽半導體  (04)、 8411   福貞-KY  (02)、 8478   東哥遊艇  (04)
8488   吉源-KY  (02)、 911616 杜康-DR     (06)、 911619 耀傑-DR  (04)、 9906   欣巴巴    (02)
9931   欣高     (01)
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