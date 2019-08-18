小米本周新機、新零售齊發 台系供應鏈營運看旺

小米台灣將於本周四 (22) 舉辦小米 9T Pro 暨「科技 X 精品」新零售夥伴發佈會，除發表升降式鏡頭的小米 9T Pro 旗艦手機外，更將宣布擴大線下通路、新零售戰略合作夥伴，市場預期，隨著新機即將亮相，將帶旺台相關供應鏈廠商營運，包括英業達 (2356-TW)、友達 (2409-TW)、聯發科(2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 旗下富智康等，新零售方面，市場預期，將與燦坤 (2430-TW) 合作。

小米台灣總經理羅燕日前表示，因線下實體店面增加許多體驗式服務，推升營收表現，也規劃下半年將增設 3-5 間實體門市，包括直營形式的小米之家，或其他合作門市，另外，也與台灣現有的 3C 通路合作。

而小米台灣前總經理李佳峰，轉戰燦坤，外界解讀此舉有助雙方合作，開設店中店的可能性很大，對此李佳峰曾回應，雙方持續洽談中，未來若有進一步消息將由台灣小米發布，樂觀看待雙方的合作案。

台灣小米的新零售夥伴，是否加入燦坤 3C 成為台灣銷售通路，預期 22 日就會揭曉。

手機方面，小米 9T Pro 搭載 6.39 吋 AMOLED 全螢幕，升降式自拍鏡頭擁有 2000 萬畫素，後置 3 鏡頭分別搭載 4,800 萬畫素主鏡頭、1300 萬畫素廣角鏡頭及 800 萬畫素長焦鏡頭，電池則是 4000mAh 電量，且支援 27W 快充。

隨著新機即將亮相，市場點名，代工廠英業達、鴻海旗下富智康，光學元件廠大立光、玉晶光，面板廠友達、IC 設計廠聯發科等，將推升後續營運表現。