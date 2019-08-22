經部再通過南寶、華通等7家台商回台 總投資額破5600億元

經濟部今 (22) 日再通過南寶樹脂 (4766-TW)、百容電子 (2483-TW)、華通電腦 (2313-TW) 等 7 家台商回台投資案，預估可帶來逾 153 億元投資，截至目前已有 118 家廠商響應，總金額逾 5637 億元，估帶來 4.9 萬個工作機會。

經濟部表示，全球前三大鞋用膠大廠南寳樹脂，近年積極投入電子材料、汽車應用、製藥醫療與衛材用膠等高附加價值領域。

由於鞋用接著劑屬於產業鏈上游，最早感受鞋廠對貿易戰的調整布局，加上本身材料受高關稅衝擊，決定將原中國擴展計畫轉回台灣，以超過 18 億元在台南市自有廠區內興建總部大樓及廠房，增添自動化產線設備。

生產繼電器、半導體導線架等電子零組件的百容電子，主要客戶群與應用涵蓋歐美家電大廠冷氣、奶泡機、氣炸鍋等產品，百容決議返台投資逾 21 億元在台中工業區興建新廠，招募 115 名人才，增設全自動化產線，以因應美中貿易衝突的銷售障礙。

高密度印刷電路板全球排名第一的華通電腦，美系主力客戶占營收相當大比例。受到貿易戰變數干擾，為了因應手機用高階 HDI 電路板，以及 5G 網路通訊設備用的高層次電路板需求，規劃投資 25 億元擴充產能，可帶來超過 250 個就業機會。

台灣最大精密陶瓷粉末大廠，由於下游網通、消費性電子、車用電子各領域客戶擴大回台投資，為了就近滿足客戶端需求，將投入 30 億元在桃園蘆竹新建廠房擴增陶瓷粉末產線，楊梅廠擴充積層電容產線，持續開發應用領域至高階高值的工規、軍用國防、航太產品，估增近 400 個就業機會。

國內最大揚聲器及音箱設計製造大廠，規劃將研發設計與中國部分產線移回台灣，投資逾 20 億元打造高自動化工廠、建構新一代智能廠辦，添購大量國產設備，同時招聘本國人才，以配合多元性、複雜化與少量多樣的生產特性。

某不具名電路保護元件大廠，由於終端國際品牌客戶已將生產重心逐步移回台灣，為降低營運風險，將砸下 30 億元於高雄大發工業區擴建舊廠、建置新廠及招募 200 名本國員工，持續強化在安防、通訊、車用電子等利基型電子零組件市場布局，並將建立研發中心，專注開發高階全方位產品。

在新創業界小有名氣的邁特電子，由於貿易戰高關稅與客戶需求考量，預計在台設立新廠擴大產能並成立研發中心，將投資逾 7 億元在新竹縣打造智慧工廠，招募 82 個本國人才，生產智慧金融、物聯網及車聯網相關產品，為更多客戶打造完整供應鏈。