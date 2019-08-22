無懼美國禁令！華為連續4年蟬聯中國500強之首

由中國的全國工商聯，與青海省人民政府共同舉辦的「2019 中國民營企業 500 強峰會」，於 8 月 22 至 24 日在青海省的西寧市召開。22 日會中，公布了「2019 中國民營企業 500 強」名單，華為投資控股以 7212 億元人民幣的營收總額，再度奪下冠軍寶座，連續 4 年蟬聯第一。

無懼美國禁令！華為連續 4 年蟬聯中國 500 大之首。(圖片：AFP)

而在其他名次方面，海航集團以 6182 億元人民幣的營收拿下第二，蘇寧控股也以 6024 億元人民幣的營收拿到第三。

在第四至第十名方面，分別為正威國際集團、恒大集團、京東集團、碧桂園控股、恒力集團、聯想控股，以及國美控股等。

(圖片：中華全國工商業聯合會)

從這回公布的最新榜單可以發現，超大型企業的營收，皆持續維持著上揚走勢。在 2018 年，以華為投資控股為首的前 12 家中國民營企業，在營收上均超過了 3000 億元人民幣，較 2017 年增加了 3 個企業。而資產總額突破 1000 億元人民幣的企業共有 76 家之多，較上個年度多出了 15 家。

在這回 2019 中國民營企業 500 強排行名單，年營收必須達到 186 億元人民幣，才有機會擠進榜內，門檻較去年的 157 億元人民幣還要來的更高。

中國的電腦、通訊，以及其他電子設備製造廠，共有 24 家高科技企業進榜。包括了華為、聯想、TCL、藍思、東旭、歐菲光、通鼎、富通、創維，以及歌爾等。