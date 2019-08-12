〈香港反送中惡化〉香港抗議延燒 國泰航空股價跌破十年新低

香港的抗議事件越演越烈，由於香港國泰航空 (293-HK) 有多名員工參加示威活動，受到了中國官方媒體的抨擊，因此上週六 (10 日) 中國民航局下令，對於國泰航空所有參與和支持非法遊行示威活動的人員進飛內地，此外今日香港機場取消所有航班的等多重影響下，國泰航空今日股價跌至 10 年新低，來到 9.8 港幣。

除了支持示威的員工遭禁飛內地外，民航局還要求國泰航空於 8 月 15 日前，需向內地合格審查機構送交內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。

對於多名員工參加抗議之事件，國泰航空於日前已將參與示威之機長與 2 名行為不當員工做懲處，並聲稱部分員工行為不代表公司立場，支持「一國兩制」以及承認香港為中國的一部分。

然而此事件並未因此平息，據今日 (12 日) 彭博報導指出，一名知情人士稱，一家中國規模最大的壞帳管理公司旗下香港子公司華融國際控股公司，其上周五 (9 日) 發函向員工告知避免乘坐國泰航空之相關航班。

此外，國泰航空更表示航班的取消將維持至周二 (13 日)，勢必會對國泰航空造成不小的影響。由於香港飛內地為國泰航空主要業務之一，此令一出以及後續影響造成今日國泰航空股價跌至 10 年低點，跌幅達 4.9%，收至 9.8 港幣；其大股東太古集團也跌至 4 年新低，跌幅達 6.23%，收至 76.7 港幣。

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