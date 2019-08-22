南山人壽「Hold健康」系列活動 全台六縣市熱烈展開

全民瘋樂活，南山人壽幫你「Hold 健康」！南山人壽繼上半年推出「Hold 健康」系列活動受到各方的熱烈歡迎後，第三季再次精心規劃並擴大在地服務的精神，以「健康新主張」為主軸，陪伴全台的保戶與民眾，從時下最夯的養生觀念出發，到健康運動及樂活退休，於北中南陸續舉辦 20 場講座，帶領全民一起邁向健康美好的樂活人生。

南山人壽「Hold 健康」系列活動自 3 月起，已於全台六大縣市熱烈展開，今年度規劃透過逾 50 場的講座及活動，廣邀近萬名保戶及民眾參加，並邀請各領域達人擔任講師，堅強陣容包含全能藝人侯昌明、表演藝術達人郎祖筠、慢老實踐者黃惠如、臺灣首位中醫針灸醫學博士林昭庚、長庚醫院王牌醫師江坤俊… 等，與在場民眾近距離互動及分享健康樂活議題。

在長庚醫院擔任腫瘤科主任醫生的江坤俊，這次受到南山人壽的熱情邀約，不僅因應國人吃維他命的習慣做出詳細解說，同時並強調攝取衛生素 D 的重要性與必要性。因應在場女性眾多，更針對乳癌與標靶治療做出專業衛教及日常乳房保健。江醫師以幽默風趣的口吻介紹許多專業醫學知識，講座後的互動也相當踴躍，對於各種發問江醫師均詳細說明，現場民眾紛紛表示，透過這次的健康講座了解到日常保健的重要性。

健康是幸福的基礎，南山人壽持續為客戶規劃優質的健康服務，落實成為客戶幸福代言人的承諾。今年度更以優質卓越的保險專業服務和全方位的健康品牌形象，四度獲得由「Yahoo 奇摩」與「早安健康」雜誌共同舉辦的「2019 健康品牌風雲賞」肯定，顯示南山人壽透過產品與服務，協助民眾守護健康，已成為廣大消費者心中健康安心的首選品牌。

暑假期間，南山人壽保戶除了透過參加「Hold 健康」系列活動，享受健康新知的快樂時光外，還可參加由南山人壽舉辦的「暑假樂活季」投保抽獎活動，只要符合活動資格就有機會帶著家人一起出國玩透透！即日起至 2019/9/30 只要投保特定健康險商品之新保單，且符合活動辦法者，即可參加抽獎。活動獎項眾多，包含沖繩親子樂活行、谷關星野渡假村住宿、國內親子主題住宿、GARMIN 智慧穿戴裝置… 等。