Q2製造業產值年減4% 電腦電子及光學業逆勢大增2成

美中貿易摩擦衝擊全球經濟成長動能，加上國際原物料價格下滑，經濟部統計處今 (19) 日公布，今年第 2 季製造業產值 3 兆 3243 億元，較去年同季減少 4.57%，連續 2 季負成長，主要行業皆呈現衰退，唯電腦電子及光學業獨紅，年增幅高達 2 成。

經濟部指出，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年減 6.42%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，導致年減 3.13%，液晶面板及其組件業因中國新產能陸續開出造成排擠效應，年減幅度高達 13.38%。

不過，電腦電子產品及光學製品業，因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備接單暢旺，產值逆勢年增 20.93%，創 2011 年第 4 季以來最大增幅，表現亮麗。

至於傳統產業中，化學原材料業因國際油價震盪走低，石化原料價格下滑，下游買氣觀望，產值年減 14.79%；基本金屬業受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減 11.29%。

而機械設備業因美中貿易紛爭，抑低設備投資需求，產值年減 10.79%；汽車及其零件業則受進口車競爭及外銷受挫影響，年減 0.83%，但貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。

展望未來，經濟部表示，由於全球景氣放緩，加上美中貿易緊張情勢未明，影響企業投資與終端消費信心，不過下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上 5G 基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，以及部分廠商持續擴增國內產線，將有助於我國製造業生產動能逐漸好轉。