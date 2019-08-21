大到不能倒的合庫銀 2年內暫無增資計畫

金管會日前公布 5 家「大到不能倒」的系統性銀行，要求業者須增提資本額，其中合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀也名列其中，但合庫銀表示，目前資本適足率仍夠，言明兩年內尚無增資計畫。

金管會 6 月底發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」修正草案，認定包括合庫銀、兆豐銀、中信銀、台北富邦與國泰世華等 5 家銀行為系統性重要銀行 (D-SIBs)，需額外提列 2% 緩衝資本、2% 內部管理資本，降低發生金融風暴的可能。

合庫金控今 (21) 日舉行第 2 季線上法說，與會法人提問，子公司合庫銀被列為系統性重要銀行，近兩年是否有增資計畫？合庫銀對此表示，目前銀行資本適足率仍夠，預計兩年內都無增資計畫。

但攤開合庫銀揭露資料，今年上半年資本適足率 13.3%、第一類資本適足率約 10.73%，雖符合目前規定；但以系統性銀行的資本要求來看，資本適足率必須達 14.5%、第一類資本適足率需達 12.5%，換言之，合庫銀未來仍有增資的必要。

合庫銀主管說，金管會給予系統性銀行資本要求有 4 年緩衝期，短期內雖無增資計畫，但仍會密切觀察內部管理與緩衝資本適足率，評估未來是否有增資需求。

在不動產部分，合庫銀表示，今年房市多空因素交錯，利多部分包括政府推動都更與危老重建，台商資金回流加上利率仍處於低檔，可望推升房市需求；但因美中貿易戰衝擊景氣，加上餘屋壓供給壓力，短期內房市將呈現價格平穩、交易量微幅增加的格局。

合庫金今年前 2 季稅後純益 84.99 億元，年增 4.88%，每股稅後純益 (EPS)0.66 元，主要子公司合庫銀上半年累計稅後純益 75.88 億元，年增幅 5.71%，核心業務淨利息與手續費穩定增長，金融交易則較去年同期大幅增加近 6 成。

在資產品質部分，截至今年第 2 季底，逾期放款比率 0.32%，較去年同期下降 0.03%；備抵呆帳覆蓋率 395.86%，則較去年同期增加 61.17%。