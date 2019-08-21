〈徐旭東開講〉高雄發展太慢 遠東集團將助攻提升經濟價值

遠東集團今 (21) 日推出自家行動支付服務 HAPPY GO Pay，集團董事長徐旭東會後受訪，對於選舉、貿易戰、陸客取消來台、基本工資等所有議題皆有問必答，其中，他以工業角度來看，高雄發展太慢，遠東集團已有多項規劃，將幫助高雄提升經濟價值。

監察院「政治獻金公開查閱平台」日前上線，遠東集團關係企業在去 (2018) 年九合一大選大撒政治公關費用，藍綠大咖都有，但是少了韓國瑜，徐旭東說「還有好多人都沒有，我們不會做不平衡的事。」

談到高雄經濟，徐旭東表示，以工業角度來看，高雄發展確實太慢，台灣比香港、新加坡及南韓落後，更要拚經濟提升經濟價值，遠東集團在高雄有很多地方要擴充，像是大遠百擴充計畫規畫中，亞泥在港口也有土地計畫，對高雄發展有信心。

談到貿易戰，徐旭東指出，貿易戰一定會解決，不會無望，且一定會在美國選舉前完成，美國選舉前不可能繼續爭論，所以大家要正面思考。

至於陸客取消來台，徐旭東認為，難免有影響，但是換個角度，韓國、日本旅客也增加來台，這些都有加分，希望對觀光業不要有太大影響，當然自己也要莊敬自強。

面對基本工資將在明年調漲，徐旭東表示，每個行業情況都不同，有的行業在美中貿易戰中得利，但有的行業沒有，調薪與否不是政府一句話說調就調的，調整也不可能「一口價」，建議政府還是要回歸市場機制。