外資連8賣超台股 群創祭庫藏股遭外資大砍6.5萬張

美中貿易戰勢延燒，外資持續從台股提款落跑，儘管台股連續 4 天收紅，但內外資持續對做，近期盤面焦點群創遭外資賣超 6.5 萬張，但自營商與投信則逆勢加碼 1.1 萬張，三大法人合計賣超台股 25.82 億元，其中外資已連續賣超台股 8 個交易日。

台股今日追價意願降溫，指數僅小漲 3.3 點收在 10525 點，外資連續 8 天賣超台股，今日賣超近 20 億元、自營商也賣 7.41 億元，僅投信小幅買超 0.88 億元。

面板雙虎群創與友達今天仍是盤面交易焦點，但內外資態度分歧，外資鎖定友達買超 11950 張，其次分別買超永豐金 (7634 張)、奇鋐 (6615 張)、鴻海 (5681 張)、緯創 (5665 張)。

觀察外資今天賣超力道，前五大賣超個股都超過 1 萬張，先前獲外資力拱的群創，今日遭外資調節 6.5 萬張，高居外資賣超榜首，外資顯然是趁庫藏股利多下車，其次賣超京城樂富 R1(2.5 萬張)、兆豐金 (11929 張)、仁寶 (11841 張)、中信金 (11435 張)。

自營商則鎖定原油與陸股 ETF 加碼敲進，元大 S&P 原油正 2 獲買超 1.2 萬張、元大滬深 300 正 2 買超 1 萬餘張，群創 (8302 張)、富邦上証正 2(2539 張)、華通 (2120 張)。

賣超前五大個股分別為：新光中國政金綠債 (2.5 萬張)、富邦 VIX(9302 張)、元大台灣 50 反 1(6482 張)、南亞 (2191 張)、鴻海 (2171 張)。

投信買超前五大個股為：群創 (3036 張)、華通 (1304 張)、建準 (699 張)、京元電 (561 張)、聚陽 (514 張)；賣超前五大個股為：南亞科 (1507 張)、台企銀 (1080 張)、裕民 (900 張)、旺宏 (713 張)、華邦電 (666 張)。