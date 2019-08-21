豆府9月下旬上櫃 海內外展店齊發 將再開3個新品牌

豆府 (2752-TW) 預計 9 月下旬上櫃，董事長吳柏勳今 (21) 日表示，前 7 月合併營收年增 28% ，年底前將再推出三個平價新品牌，同時，海外布局進軍越南，不排除進入馬來西亞、印尼市場，將持續在國內和東南亞擴大營運版圖，成長動能無虞。

豆府創立於 2008 年，旗下品牌以韓系料理為主，開創的第一個品牌是「涓豆腐」，現已發展為全台精緻韓式料理第一品牌，此外，豆府也陸續開出「韓斤麻浦」、「銅盤嚴選韓式烤肉」、「北村豆腐家｣和「韓姜熙的小廚房」，目前總店數達 39 家，其中涓豆腐有 18 家，占營收比重 60%。

相較國內其他擁有多元業態的餐飲集團，豆府董事長吳柏勳強調，豆府主要是專注經營韓式料理，並深化布局。

豆府 2017 年、2018 年營收分別為 9.3 億元和 11.1 億元，年增率分別為 20.88% 和 18.95%，稅後純益 9340 萬元、1.15 億元，維持成長態勢，每股純益 (EPS) 則分別為 14.47 元、7.36 元。

除過去 10 年來專注經營韓系料理，吳柏勳說，豆府將跨足非韓式料理，已取得百年越南河粉、米其林泰式炒河粉、以及台灣五星主廚牛肉麵等授權，希望藉此吸引更多新客群。

吳柏勳也指出，豆府今年展店計畫是新增 11 家門店，包括涓豆腐 3 家、北村豆腐家 2 家，韓姜熙的小廚房 1 家，以及新品牌阿達師牛肉麵 2 家，以過去經驗來看，大約新開店的第 3 個月即可獲利。

另外，吳柏勳已放眼海外市場，尤其將東南亞區域做為目標市場，今年初以當地然喜愛的炸雞為出發，炸雞品牌「GOTCHICKEN」海外首店插旗越南胡志明市，力拚成為國際化連鎖餐飲集團。