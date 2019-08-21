〈泰碩法說〉手機散熱需求旺 出貨將逐季成長 毛利率可望衝破25%

泰碩 (3338-TW) 今 (21) 日舉行法說會，總經理梁竣興表示，下半年手機新品陸續推出，為因應市場需求，加上新客戶加入，已啟動擴產計畫，法人估，拉貨動能強勁下，手機散熱模組出貨量第 4 季將優於第 3 季，毛利率下半年更可上看 25-27%。

副總經理郭尚仁表示，累積至前 7 月，通訊散熱營運占比已攀升至 20%，年增 171%；手機熱管、熱板則提高至 5%，年增 6686%。

手機散熱模組方面，郭尚仁指出，泰碩上半年出貨約 400-500 萬組，步入下半年銷售旺季、新機陸續上市，估出貨可達 800-1000 萬組，其中高階機種都將採用熱板，中低階機種則將使用熱管。

為因應龐大手機散熱需求，泰碩也啟動擴產，郭尚仁表示，目前一般熱管月產能約 300 萬支，預計第 3 季能擴增到 400 萬支；手機熱管因下半年增加新機型，有設備轉換過度期，月產能維持 200 萬支。

熱板部分，泰碩表示，現階段月產能 100 萬片，第 4 季將擴充至 200 萬片，預期明年增加新客戶，視需求再擴充，規格部分先以 0.35mm 為主，0.29mm 則已送樣至客戶端，未來將朝 0.25mm 研發邁進。

展望後市，泰碩將今年定調為「產能建置準備期」，除手機年底前會擴產至一定規模外，5G 基地台第 4 季將完成首條產線，明年目標鎖定網路寬頻相關產品。

法人估，步入下半年銷售旺季、新機陸續上市，泰碩手機散熱出貨量第 4 季將優於第 3 季，下半年毛利率可望挑戰 25%，比上半年成長 2 個百分點。

泰碩累積至前 7 個月營收 23.84 億元，年增 35.7%；毛利率 23.9%，年增 5.7 個百分點；稅後純益 1.45 億元，年增 705.56%；每股純益 1.67 元。