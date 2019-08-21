國泰產險、信義房屋攜手 建構店舖、商辦「防火牆」

商家營運追求發大財，火災風險意識不能少。國泰金 (2882-TW) 旗下國泰產險長期耕耘風險管理，致力於損害防阻，此次與信義房屋攜手合作，租賃商家只要於信義房屋完成店面或辦公室的租賃契約，即可享有一年期商業火災保險與服務。國泰產險與信義房屋表示，盼能藉由此方案為商家打造「防火牆」，建構屬於店家的火災風險防護網。



火災保險為商家營運不可或缺的保險之一，根據內政部消防署 2018 年的統計，平均約 60 分鐘就有一起建築物火災事故，尤其營業用電量高時，或屋齡偏高的店面，歷經多次開店裝修，電線多半已老舊，稍有不慎就容易引起火災。

國泰產險與信義房屋考量到商家營運不免潛伏火災危機，國泰產險憑藉多年損害防阻經驗，特別針對店舖與辦公室租賃客戶，設計專案型火災保險，針對建築物、店面裝修與生財器具項目提供商業火險保障，若商家不幸發生火災，租賃房東與房客雙方皆可獲得理賠給付，降低火災所造成的財產損失。



國泰產險長期致力於店舖風險的保障規劃，除與信義房屋之店面租賃業務合作外，近期更升級以中小型店舖為目標客群的專案，一次投保即完整涵蓋商家營運所需的保障，如：火災、意外事故的賠償責任、員工受傷等，解決頭家開店時，時常不知應如何規劃保險的困擾。



國泰產險與信義房屋此次攜手推出「租業大吉 - 店舖商辦保障專案」，讓租賃雙方能同時獲得保障。一旦發生火災事故並造成財產損失時，房東的建築物可獲得建築物修復保障，承租店家的店面裝修與生財器具也可獲得保險金的給付。