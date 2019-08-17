〈熱門股〉旺季到+5G拉貨暢旺 泰碩股價再創高周漲21%

散熱廠泰碩 (3338-TW) 受惠打入三星新機供應鏈，及中國 5G 基地台散熱模組拉貨暢旺，今年營運表現亮眼，在業績題材帶動下，儘管三大法人一度逢高調節逾 700 張，但累積單周仍買超 7923 張，帶動本周股價再創新高、來到 84.2 元，周漲幅達 21.21%。

相較於多數產業受美中貿易戰衝擊，散熱廠受惠手機廠導入價格較高的熱板、熱管，加上中國積極布建 5G 基地台，且時序步入下半年傳統銷售旺季，伺服器、網通設備等穩定出貨，帶動散熱廠今年營運成長力道強勁。

展望後市，法人表示，泰碩為中國通訊設備大廠中興通訊的基地台散熱模組廠供應商之一，加上今年成為三星、華為手機供應鏈，訂單能見度看至第 3 季底，在產品陸續出貨下，第 3 季營運有機會站上新高。

泰碩日前也公布 7 月自結數，受惠三星新機拉貨帶動，7 月營收 4.1 億元，創新猷，月增 14.7%，年增 39.46%；稅後純益 3100 萬元，年增 82.35%；每股純益 0.36 元。前 7 月營收 23.84 億元，年增 35.69%；稅後純益 1.45 億元，年增 705.56%；每股純益 1.67 元。

泰碩將在下周三 (21 日) 舉行法說會，預期市場將關注三星手機拉貨狀況、基地台業務下半年展望等。