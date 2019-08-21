中日韓外長會談確認合作推動朝無核化，三國合作不應受雙邊關係影響

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，第九次中日韓外長會週三在北京舉行，中國外交部長王毅、日本外相河野太郎及韓國外長康京和上午在北京會談。三方確認在北韓無核化問題上合作。三方一致認為有必要加強三國之間的合作，而三國合作不應受雙邊關係的影響。另外，市場也關注這場時隔三年的會談能否為 12 月舉行的中日韓首腦會談舖路。



中日韓外長會在北京古北水鎮舉行。韓聯社報導，王毅在開場白中強調三國需基於互信加強三邊合作，各方應通過對話化解矛盾，三國合作不應受到雙邊矛盾的影響。



康京和則說，三國都在自由公正的多邊貿易基礎上實現繁榮發展，希望今後開展遵守自貿原則的合作。她也認為，三邊合作不應受到雙邊關係的影響，並希望三國合作為朝鮮半島和平與自由貿易發展做貢獻，進而促進雙邊關係發展。



河野太朗則表示，雙邊合作是三邊合作的基礎，即使雙邊關係遇到困難，也不應停止三邊合作。



與此同時，正值日韓貿易戰，兩國關係轉差。市場對日韓外長下午將舉行雙邊會談，高度關注。



共同社報導，三方確認面向北韓無核化合作。報導預計，三國會談將商定助推美朝 (北韓) 磋商的方針；至於經濟領域，三國擬就推進自由貿易的重要性達成一致。



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