蘋果二代AirPods出貨動能強 燿華7月營收逾20億史上第3高

上市 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (7) 日公布 2019 年 7 月營收突破 20 億元大關，以 20.17 億元創下史上第 3 高月營收，月增 5.36%，年增 18.62%，主要在於蘋果第二代 AirPods 軟硬結合板拉貨量大增挹注。

燿華 7 月營收也創 19 個月來新高，累計今年前 7 月營收為 124.87 億元，年增 16.73%，法人估全年營收將達 210 億元以上，創新高。

燿華搭上蘋果 AirPods 藍牙耳機商機熱潮，供應蘋果 AiriPods 軟硬結合板，目前已出貨到第 2 代，第 3 季起還將出貨給 2 家大型 TWS 耳機客戶，訂單能見度看到年底。

燿華軟硬結合板主要應用在蘋果無線藍牙耳機與汽車應用，今年上半年淡季不淡，每股純益達 1.14 元，江蘇南通投資設立的新廠，預計今年底完工，2020 年第 1 季量產，月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有上海展華廠產能，投產後可無縫銜接。

無線穿戴產品市場成長趨勢確立，隨著蘋果產品熱賣，TWS 相關風潮也加溫，包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠，相繼推出無線藍牙耳機，研調單位更預估， 今年 TWS 藍牙耳機出貨量將達 7800 萬組，年增 52.9%，為今年銷售成長幅度最高的 3C 電子熱門產品。

燿華 2019 年第 2 季營收 56.38 億元，創 6 季以來新高，改寫單季歷史次高，下半年表現可期，第 2 季稅後純益 5.05 億元，季增 1.47 倍，年增 4.23 倍，單季每股純益 0.81 元。