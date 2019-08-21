調整貸款利率，中國葫蘆裡賣什麼藥

為了讓市場在利率形成機制上扮演更重要角色，中國人民銀行宣佈調整貸款市場報價利率（LPR）報價方式。貸款市場報價利率將由目前大多比照貸款基準利率，轉成 1 年期中期借貸便利（MLF）利率加上額外基點的方式，新制利率可望更貼近市場供給與需求。我們認為未來中國各項貸款利率下降機率較高，有助於穩定中國經濟成長。

1. 房地產景氣好壞對中國經濟影響大

房地產相關產業佔 GDP 比重持續升高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以上比率為 GDP 中各分項佔整體 GDP 比重，資料日期：2019/8/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

要知道中國人民銀行為何要改革貸款利率訂價機制前，先要認識中國經濟成長從何而來。根據中國統計局資料，若將經濟成長按產業分開，第三產業佔 GDP 比重高達 53%，遠高於第二產業的 41%。很多人根據第三產業佔 GDP 的比重，得出中國正逐步轉變成服務業大國、經濟成長將從過往倚賴投資與進出口，轉變成內需消費的結論。

但若將產業再做細部拆分，可發現與內需消費關聯度較高的批發與零售銷售產業佔 GDP 比重不如想像中高，且從 2014 年以後，便不斷下滑。與房地產市場相關的營建與與不動產業佔 GDP 比重則從不到 10%，升高至 2018 年的 13.5%，若再加計同樣與房地產景氣週期密切相關的金融業與租賃業，不動產相關產業佔 GDP 比重將更高，房地產景氣好壞對中國經濟有巨大影響力。

2. 加上地方政府支出，房地產對經濟重要性更高

房地產景氣不只透過相關產業對中國經濟成長有影響，固定資產投資也是關鍵。固定資產投資重要組成分項包含房地產投資與基礎建設投資，基礎建設又以地方政府為主力（2018 年中國中央與地方政府財政支出分別為 3.2 兆與 18.8 兆人民幣）。與有眾多稅源的中央政府不同，地方政府主要資金收入來自土地出讓金，房地產熱絡時，土地出讓金自然就高，地方政府也有更多錢去進行基礎建設。

固定資產投資佔 GDP 比重超越私人消費

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以上比率為 GDP 中各分項佔整體 GDP 比重，資料日期：2019/8/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 要刺激經濟成長，只能放鬆房市調控

中國經濟成長仍重度倚賴房地產市場，在穩定經濟成長率這一目標不被打破的情形下，中國房地產市場不能出問題。從下圖可看出，中國房屋銷售年增率與房地產投資年增率走勢密切相關，當房屋銷售年增率開始下滑，半年後房地產投資年增率往往跟隨轉差。中國房屋銷售年增率已經從 2016 年中的 55% 降至目前的 6.2%，未來房地產投資年增率持續上升的機率較低。在大部份經濟數據都不如預期的當下，除非中國政府能允許一次出清式的經濟衰退（透過大量債務違約與重整，讓企業與居民部門債務佔 GDP 比重能一口氣大減），不然，只有再次放鬆房市管制（此次貸款市場報價利率的調整就是為了未來降低房貸利率鋪路），才能達到穩定經濟成長率的目標。

中國房屋銷售年增率不樂觀

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/8/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

等待中國政府出招，搭配全球股票型基金更安全

中國目前所有部門債務佔 GDP 比重高達 276%，要在如此高的債務水平下維持經濟成長率，又不刺破泡沫的難度有如登蜀道。我們認為中國政府的天秤會從去槓桿向穩經濟傾斜，降息降準都是可能的方案，特別偏好中國的投資人可以等待中國政府的政策。對於其他投資人，仍建議以全球股票型基金為核心，單一國家股票型基金佔資產配置比重不要超過 10%。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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