全台ETF規模逾兆元 受益人成長67萬人 投資平台助攻多元配置

指數化投資持續受投資人青睞，國內 ETF 規模成長加速，至今年 6 月底，全台灣 ETF 規模已超過新台幣 1 兆元，整體 ETF 受益人數更是成長逾 67 萬人，ETF 龍頭元大投信進一步升級 ETF 投資平台，助攻多元配置穩健投資。

面對眾多類型 ETF，如何取得資訊是投資人關心議題，過去一般人若想了解 ETF 市場資訊，常僅能查到片段資訊，除非自行資訊統整歸納；元大投信為協助投資人進一步了解 ETF 市場動向，元大投信 ETF-AI 智能投資平台近期再推出全新功能「ETF 關鍵數據」。

「ETF 關鍵數據」功能將每日更新 ETF 的報酬率、交易量變化、規模變化、單位數變化、外資持股變化、配息率等整理後數據內容，方便投資人快速進行交叉比對，進而找出符合自己需求的投資標的。

元大投信 ETF-AI 智能投資平台研究團隊說明，投資人可以查詢到當前 ETF 籌碼面的變化量，包括近 5 日平均 - 近 20 日平均，舉例來說，藉由 ETF 的規模與單位數變化量可以了解國內投資人的資金流向。

另外，投資人也可以快速了解各期間強勢 ETF 的排序，並根據自身投資策略找尋不同的投資機會。

此外，因應國人退休理財需求，配息型的股票 ETF 或債券 ETF 持續受到國內投資人關注，平台將元大投信旗下所有配息型 ETF 的配息資料進行彙整，包含 ETF 配息金額、當次配息率、年化配息率、歷史配息率等資料。

投資人可以藉此找到不同月份除息的季配息債券 ETF 進行資產組合，達到每個月都有利息收入的目標。

又或是想尋找高殖利率者，可以在歷史配息率查詢的頁面，將歷年平均配息率按照高低依序排列，即可找出殖利率相對較高的 ETF 進行投資，方便投資人依據自身理財目標打造「現金流規劃」。

元大投信全力開發 ETF-AI 智能投資平台各項服務，包含 ETF 知識文案、事件投資策略、智能投資組合及關鍵數字查詢，希望協助投資人善用 ETF 做資產規劃。