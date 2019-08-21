貿易戰+晶片價格下跌 南韓出口估將連續九個月下滑

韓國週三 (21 日) 公佈數據顯示，受半導體出貨量下降的影響，8 月份韓國出口衰退將延長至第九個月。

根據韓國海關總署編制的數據，該國 8 月份前 20 天的出口額較去年同期下降 13.3% 至 249 億美元。

韓國近期出口量呈現下滑趨勢 (圖片: www.investing)

7 月份韓國出口年增率下降 11% 至 461 億美元，由於美國與中國之間漫長的貿易戰以及晶片價格下跌，已連續第八個月出現年增率下滑。

如果這種趨勢繼續下去，韓國將連續第九個月出現出口貨運量逐年下降的情況。

數據顯示，按產品計算，此亞洲第四大經濟體的主要出口產品，半導體出口量在 8 月份的前 20 天年增率下滑 29.9%。

石油產品和汽車零組件的出貨量分別下降 20.7% 和 1.6%。

數據還顯示，韓國對中國和日本的出口分別下降 20% 和 13.1%。

除了美中貿易爭端的困境之外，日本最近對韓國的出口限制也讓韓國經濟蒙上陰影。

從 7 月開始，東京當局開始向對韓國出口三種對半導體和顯示器生產至關重要的關鍵原料進行更嚴格的限制。

數據顯示，韓國 8 月份前 20 天的日本商品進口年增率下降 8.3%。總體而言，韓國在 20 天內進口貨物價值 267 億美元，比去年同期下降 2.4%。