巴克萊下調歐元區增長前景 預期今年Fed再降息3次

據《彭博》報導，巴克萊 (Barclays PLC) 經濟學家本周校正主要經濟體的央行利率和經濟增長前景，預期 2019 年 Fed 將再降息 3 次，並下調歐元區經濟增長前景至 0.6%。

該行英國經濟學家表示，由於預期英國無協議脫歐可能性升高，明年該國經濟將出現輕微衰退，促使英格蘭銀行在今年和明年分別降息 2 次。巴克萊經濟學家同時下調 2020 年歐元區經濟增長前景自此前的 1% 至 0.6%。

該行首席經濟學家 Michael Gapen 表示，儘管預期 2020 年美國經濟將成長 2% 左右，但全球經濟增長放緩與美元走強的風險，可能促使 Fed 在 9 月、10 月及 12 月分別降息一碼。

Gapen 受訪時稱，從 FOMC 7 月的會議後，外部需求疲軟以及對貿易政策的憂慮等不確定性日漸加劇，從債券市場表現便可看出，如今全球情勢比 Fed 所認為還要不穩定。

此前 FOMC 今年 7 月召開會議決議降息一碼，為 11 年來首度降息，華爾街對經濟的看法也在之後走向疲弱。

根據彭博彙編 65 家公司的預期中位數，聯邦基金期貨交易員也認為 2019 年可能出現 3 次降息，不過一些主要銀行的經濟學家僅預期降息 1 次。

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