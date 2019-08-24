靠齒輪「賺」了18年！從縫紉機做到機器人心臟 鈞興營收破五成「專挑難的做」

文 / 勵心如

成立 18 年來，鈞興從低階的工業縫紉機齒輪做到最夯的工業機器人。

過去 2 年，鈞興營收成長超過 5 成，它如何做到？

「這個是機器人的心臟。」坐在台北永豐金證券承銷部會議室內，鈞興執行長鍾昭文介紹的最新自家產品，就是從齒輪延伸、傳遞動力的機器人關鍵零組件「諧波減速機」。

人類在西元前就發明齒輪，藉由互相咬合的齒狀邊緣，來產生機械傳動力。而鈞興過去 18 年來都專注在這樣「古老」的零組件，從縫紉機齒輪做到機器人的心臟，技術從中國官方單位到日本頂級設備廠都認可，連歐洲電動手工具機界「勞斯萊斯」等級的大廠也是客戶。

2001 年創業的鈞興，從鞋衣類工業用縫紉機的低階齒輪起家，過去 10 年成功切入技術門檻更高的電動手工具機齒輪，近年也切入機器人領域，「現在大中華區前 10 大工業機器人廠商（都是鈞興的客戶），我們都已在測試產品或量產。」

鈞興去年營收逾 15 億元，兩年來成長 57％。在永豐金證券輔導下，鈞興預計九月中回台上市。它有何能耐？

從低階縫紉機齒輪龍頭

進階為歐洲手工具機供應商

90 年代，中國成為成衣、鞋類世界工廠，黑手起家、現為鈞興副董事長的吳錦榮找了新竹高中好友鍾昭文，一起到中國經營縫紉機零組件生意；當時兩人不到 30 歲，結識了父執輩的香港貿易商高國興。高國興不僅扮演創業導師，01 年，他們要成立自己的齒輪工廠時，高國興也投資支持、一路擔任鈞興董事長。

原本中國市場縫紉機齒輪主要從日本進口，供不應求下，交貨期甚至超過 7、8 個月，鈞興以更快交貨、更划算價格，趁勢切入。「04 年，我們在中國市占約 3 成，是最大供應商。」離開縫紉機製造商高林、為鈞興拿下第一筆訂單的鈞興總經理杜春輝回想。

「我們當時覺得在縫紉機市場已經夠大了，要再進步，就要切入更高階領域。」鍾昭文說，調查研究後，他們決定布局利潤更好的電動手工具機市場。06 年，鈞興成立「TOP 10」專案小組，鎖定全球前十大電動手工具機品牌，密切追蹤客戶接洽進度。

來源：《今周刊》 1183 期

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