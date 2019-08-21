台燿獲亞系外資重申買進 目標價上調至157元

CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 、台燿 (6274-TW) 、騰輝 (6672-TW) 上半年營運持穩，其中台光電每股純益 3.59 元居各家之冠，台燿 3.5 元表現也不俗，亞系外資今 (21) 日重申台燿「買進」評等，目標價由原先 122 元調高至 157 元，並預估明年營收、獲利，將分別成長 17% 及 31%。

亞系外資報告指出，台燿今年 6 月以來受高階產品原物料短缺影響，最快 9 月可獲解決，雖然最高階產品 T3 第 3 季營收將與第 2 季持平；不過低階 T2 產品，與其他高速產品，受惠伺服器和資料中心客戶需求帶動，第 3 季營收可望持續成長。

業者指出，台燿 6 月起缺貨的原料，主要是高階產品使用的玻纖布原料。

亞系外資大力看好台燿，著眼於台燿客戶關係緊密及技術領先，有助爭取美國、歐洲等地超大型資料中心和伺服器處理器製造廠訂單，加上打入中國電信設備製造商供應鏈，市場需求將從今年第 4 季開始加速，預估台燿 2020 年營收、獲利都將持續成長，重申「買進」評等，目標價調高至 157 元。

台燿第 2 季稅後純益為 4.87 億元，季增 27.97%，年增率 7.56%，每股純益為 1.96 元；上半年稅後純益為 8.67 億元，年增率 1.71%，每股純益 3.5 元。

據統計，大型 CCL 廠上半年每股純益都有逾 3.1 元水準，排名第一為台光電，其次是聯茂每股純益 3.58 元，台燿上半年每股純益也達 3.5 元，而最新公布的騰輝電子，第 2 季每股純益 2 元，上半年每股純益也達 3.12 元。