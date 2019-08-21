客戶轉趨觀望 友通今年併其陽吃補 年營收仍可成長2成

佳世達 (2352-TW) 旗下友通 (2397-TW) 上半年營運暢旺，展望下半年，總經理蔡其南坦言，進入下半年貿易戰加劇，客戶較為保守，第 3 季恐較上季衰退，不過併進來的其陽 (3564-TW) 下半年進入旺季，法人估，全年營收還是可望年增 2 成。

蔡其南表示，就友通部分來看，下半年市場氛圍安靜，客人擔憂美中貿易戰的影響，下單趨觀望，目前看來第 2 季是全年高點，第 3 季估開始下滑，但還是會優於去年同期。

蔡其南認為，友通上下半年營收比重來看，約 55 比 45，下半年毛利率估將較上半年減少，但營益率估可與上半年持平。

不過，法人看好，友通今年新併入的其陽，下半年進入旺季，營收將較上半年成長 5 成，將有助友通營運表現，法人估，友通全年營收仍可望年增 2 成。

其陽併入友通後，SMT 產線也將同步整合，成友通製造二部，目前其陽負責最後組裝部分，協助友通改善生產成本。

友通上半年純益年增 12.6%、每股純益 3.12 元，前 7 月營收 37.37 億元，年增 23.7%；其陽第 2 季雖然轉虧為盈，但上半年依舊虧損，每股淨損 0.09 元，前 7 月營收 7.19 億元，年增 43.5%。