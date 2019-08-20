小米手機銷售旺 Q2純益人民幣36億元 EPS 0.082元

小米集團今 (20) 日公布第 2 季財報，受惠手機銷售強勁，稅後純益人民幣 36.35 億元 (約新台幣 160.2 億元)，季增 73%，年增 71.7%；每股純益 0.082 元，展望後市，董事長雷軍表示，將持續推動「手機 + AIoT」雙引擎業務，下半年將在中國推出第 2 款 5G 手機。

小米第 2 季營收人民幣 519.51 億元，季增 18.4%，年增 14.8%；毛利率 13.9%，季增 2 個百分點，年增 1.5 個百分點；稅後純益人民幣 36.35 億元，季增 73%，年增 71.7%；每股純益 0.082 元。

手機方面，小米表示，受惠改善產品組合策略，及積極推動 2000 元以上的智慧型手機，第 2 季總銷售量達 3210 萬台，營收 320.21 億元，季增 18.5%，年增 4.9%；毛利率 8.1%，季增 4.8 個百分點，年增 1.4 個百分點。

IoT 及生活消費品方面，第 2 季營收 149.45 億元，季增 24.1%，年增 44%，另外，IoT 平台連接 IoT 設備數量，累積上半年達 1.96 億件，年增 69.5%。

雷軍表示，儘管全球經濟面臨挑戰，小米各項業務營運仍表現亮眼，獲利更優於市場預期，未來也著重「手機 + AIoT」雙引擎業務，並看旺 5G 及 AIoT 的潛在商機。

展望下半年，小米表示，迎接 5G 商用潮流，除首款 5G 手機 MIX 3 5G 版已於歐洲多個國家正式上市外，第 2 款 5G 手機也將在中國推出，有望挹注營運動能。