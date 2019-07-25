〈財報〉受惠最新iPhone三鏡頭相機 LG Innotek看好Q3成績

繼週二 (23 日) 奧地利蘋果供應商 AMS 傳出捷報，上修其第三季財測後，韓國專為蘋果打造 True Depth 相機模組的 LG Innotek 也成功繳出讓投資人樂觀以對的第三季財測。

LG Innotek 最新一季財報關鍵數據：

營收: 12.9 億美元 (約 1.52 兆韓元)，成長 0.3%

營業利潤：1590 萬美元 (約 188 億韓元)，成長 40.1%

光學部門營收：7.06 億美元，較去年同期增長 2%，與前季營收相比成長 25%

LG Innotek 營收比較 (圖片: LG Innotek)

由於蘋果最新的 iPhone 11 即將採用韓國電子供應商 LG Innotek 的三鏡頭相機，該蘋果供應商可望在其第三季財報有亮眼表現。

LG Innotek 發言人表示：「雖然美中貿易爭端導致智慧手機市場需求仍趨緩，不過三鏡頭相機模組的銷量卻有所成長，為公司帶來轉機。」

尤其 LG Innotek 為 LG 電子提供的高性能三合一鏡頭相機模組 LG V50 ThinQ，性能優良，擁有市場好評。

根據韓國金融機構 Daishin Securities 報告顯示，由於蘋果 iPhone 將全面生產三合一鏡頭相機，LG Innotek 第三季業績應該能維持不錯的成績。

據傳為蘋果最新一代 iPhone 三鏡頭相機 (圖片: MacRumors)

不過就 LG Innotek 釋出的相機模組照片，似乎和先前部落格釋出的蘋果最新 iPhone 三鏡頭相機有所出入。

LG Innoteknnotek 釋出的三合一相機模組 (圖片: Patently Apple)

Daishin Securities 研究員 Park Kang-ho 表示：「LG Innotek 計劃從第三季度開始，為兩款新的智能手機型號提供三合一鏡頭相機，加上高平均的供應價格和穩定的收益率，估計其營業利潤將遠超過市場預期」。