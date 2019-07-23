〈LG投資OLED〉產業仍面臨價格挑戰 謝勤益：9月價格有望反彈

南韓顯示器大廠 LG Display 宣布將加碼投資 OLED 高階面板，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益認為，現階段 LG 加碼 OLED 布局對整體產業來說影響不大，下半年面板產業主要還是受到價格影響，預期短期價格仍會呈現低迷狀態，9 月才有機會反彈。

面對中國面板廠商來勢洶洶，謝勤益表示，包含韓國廠商、台廠友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 這幾年都面臨很大的價格壓力，紛紛鎖定高階市場以追求獲利，而就面板價格來看，目前仍有跌價趨勢，但相比去年已逐步收斂。

謝勤益進一步分析，短期受美中貿易戰、中國面板廠產能不斷開出、下游整機廠清理庫存需求減緩等因素影響，近期大尺寸電視面板價格恐將持續下滑，但跌幅將逐漸收斂，直到 9 月才有機會受部分下游整機廠重新備貨，讓面板價格止跌，甚至小幅反彈。

研調機構群智諮詢近期也發布面板價格預測，指出本季在國際品牌啟動備貨，及部分面板廠關廠、控制產出，供需雙邊作用下，液晶電視面板價格跌幅將趨緩，32 吋面板更因先前跌幅較大，有機會止跌。

隨著中國面板廠步步進逼，不只韓系廠商積極轉型布局，台廠友達、群創日前也分別表示，將投入客製化、智慧製造發展，謝勤益表示，包含車用、AR、VR、mini LED 等新產品的布局，至少要 1-2 年才會有成效出來，因此今年對全球面板廠來說，仍相當具有挑戰。