上市公司上半年營收創10年高 惟大飲、長天恐面臨下市櫃

金管會今 (20) 日指出，上市公司上半年營收創 10 年新高，其中，生產「蘋果西打」的上市公司大飲 (1213-TW)、及上櫃公司長天 (3431-TW) ，由於財報難產，未如期出具第 2 季財報，若無法依規定補繳，大飲將在 11 月 18 日下市，長天將在 9 月 2 日下櫃。

截至今 (2019) 年 8 月 14 日上市櫃公司應申報財報家數共計 1663 家（含第一上市櫃，不含金融業），除了上市公司大飲及上櫃公司長天未如期出具第 2 季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

金管會表示，上市公司（不含第一上市公司）今年年上半年累計營收達新臺幣 13 兆 3462 億元，較去年同期增加 105 億元，成長幅度 0.08%，營收金額創十年新高。

獲利部分，上市公司上半年稅前淨利為 8137 億元，較去年同期減少 2712 億元，減少幅度 25%。金管會解釋，今年上半年獲利成長的產業包括：航運業因運價、運量皆成長而推升獲利；水泥工業因需求及價格皆大幅成長而增加獲利；其他業則受惠東京奧運及全球運動風氣日盛，價量齊昂，使獲利表現佳。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營業收入 1 兆 160 億元，雖較去年同期減少 327 億元，減少幅度 3.12%，但營收金額仍為近十年次高，最高者為 2018 年上半年。

上櫃公司上半年稅前淨利為 869 億元，較去年同期減少 15 億元，減少幅度 1.7%。金管會說明，上櫃公司今年上半年獲利有所成長的包括：光電業主要因去年度全球太陽能市況低迷，認列較多損失，而今年無此狀況，在低基期之下，獲利呈現成長；電子商務業則是因部分公司今年減少運費補貼所致；電腦及週邊設備業則因協作型機器人出貨成長及電池模組需求增加，致整體產業獲利增加。

而所有上市櫃除了大飲和長天財報難產，大飲與長天同樣有三本財報未繳，分別是 2018 年、2019 年第一季及第二季，其餘都如期出具財報。

其中，大飲已在今年 4 月 8 日停止交易，據金管會證期局統計，今年從 4 月 30 日到 8 月 16 日，金管會對大飲共祭出六張罰單，原因包括：「資金貸與他人超限」、「多本未繳財報」、「董事會議案對相關董事有利害關係，但該等董事未說明亦未利益迴避」等，合計開罰金額共達 216 萬元。

金管會表示，兩家公司若無法依規定補繳財報，大飲將在 11 月 18 日下市，長天將在 9 月 2 日下櫃。