華固上半年EPS將跨越2元大關 樂慕、名鑄Q3入帳營運登今年高峰

建商華固 (2548-TW)) 今年上半年營收為 36.52 億元，年增 67.49%，法人估華固上半年稅後純益約達 5.5 億元以上，每股純益將跨越 2 元，華固總經理洪嘉昇今 (19) 日指出，包括「華固名鑄」、「華固樂慕」等，將密集在 8 月及 9 月交屋入帳，第 3 季可望創今年營收最高峰。

華固今年首波交屋入帳高峰為 6 月營收 20.95 億元，為 20 個月來單月新高，推升第 2 季單季營收 26.89 億元，同創 7 季新高；法人估華固第 2 季單季稅後純益達 4.5 億元，將推升上半年稅後純益達 5.5 億元以上，每股純益跨越 2 元大關。

目前，華固在台北市景美剩 4 戶地上權住宅「華固新天地」建案成屋，洪嘉昇說，該 4 戶成屋，將在本月底前出清，全案將結案。

洪嘉昇說，華固建設第 3 季松山區「華固名鑄」、中山區「華固樂慕」分別將在 8 、 9 月交屋，將明顯推升第 3 季入帳金額；其中華固名鑄總銷 80 億元，已銷售 9 成，而華固樂慕總銷 50 億元，也銷售了 9 成。

至於第 4 季，華固建設將有土城的「華固新代田」完工交屋入帳，華固新代田總銷為 42 億元，已售出 7 成。

華固建設在今年新推住宅案部分，今年首件住宅案北市石牌「華固翡儷」建案順銷，已正式開工，華固內湖潭美段潭美國小旁住宅案確定下 (8) 月推案，將設立基地外接待中心，可儘速動工，內湖案、石牌案可同步在 2022 年第 3 季完工交屋。

華固建設預估，今年下半年將推內湖潭美地段住宅案，預估總銷 60 億元，加上石牌「華固翡麗」建案總銷 48 億元，華固 2019 年住宅推案總銷金額合計達 108 億元，可望成為 2022 年的重要入帳來源。