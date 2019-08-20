WhatsApp進軍印尼行動支付 傳與當地3大Fintech公司合作

印尼電子商務市場成長十分快速，臉書 (FB-US) 旗下通訊服務 WhatsApp 也欲分一杯羹，現正與印尼國內數家電子支付公司洽談合作事宜，準備在其通訊軟體內加上支付功能。

印尼可能會是 WhatsApp 第二個推出行動支付服務的國家。除了印尼之外，WhatsApp 也籌備在印度推出此服務，但礙於印度的資料儲存規範，申請進度十分緩慢。

而印尼的執照發放也相當嚴格，因此 WhatsApp 在印尼將扮演單純的平台角色，支援當地電子錢包的行動付費方式，而非該公司計畫在印度發展的個人對個人轉帳模式。

WhatsApp 目前正在洽談的合作對象，包括叫車平台 Go-Jek、股東之一是螞蟻金服的行動支付商 DANA，以及金融科技新創公司 OVO。OVO 背景雄厚，母公司是印尼第二大財團力寶集團 (Lippo Group)，股東之一則是叫車平台 Grab。

據知情人士透露，WhatsApp 與上述公司的合作應該很快就會敲定，而除此之外，WhatsApp 亦與印尼國營銀行 Bank Mandiri 接觸，該銀行有電子錢包服務。

外媒報導，如果印尼的運作模式發展順利，這將會是 WhatsApp 前往其他新興市場國家拓展業務時可以採用的方式，平台方的角色不會觸及外國企業辦理電子錢包所會遭遇的種種法規限制。

印尼的 WhatsApp 用戶超過 1 億，也是 WhatsApp 全球前 5 大市場之一。印尼在數位支付方面的規範十分嚴格，但印度電子商務發展蓬勃，據估計，到 2025 年，產值可成長至千億美元之譜。

今年稍早，臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 就曾說，將在一些國家推出 WhatsApp 的支付服務。臉書發言人則表示，WhatsApp 與印尼合作方的洽談仍處於早期階段，目前無法透露。

臉書周一 (19 日) 收盤上漲 2.47 美元或 1.34%，報 186.17 美元。