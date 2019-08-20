◆台灣集中市場公告注意交易資訊

08月20日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/20 昭輝、台肥、昇陽、世芯-KY、大聯大、智伸科、嘉彰、立積、定穎、美德醫療-DR、杜康-DR 08/19 台苯、昭輝、世芯-KY、大聯大、嘉彰、立積、定穎、矽格、凌巨 08/16 昭輝、泰碩、嘉彰、立積、敦南、定穎、昇陽半導體、致新、凌巨 08/15 台泥、裕隆、泰碩、玉晶光、立積、敦南、定穎、矽格、申豐、杜康-DR、耀傑-DR 08/14 興泰、大同、精元、奇鋐、泰碩、玉晶光、立積、敦南、耀傑-DR 08/13 建準、奇鋐、泰碩、玉晶光、立積、矽格、昇陽半導體、美德醫療-DR 08/12 興泰、台紙、晶電、宏達電、泰碩、玉晶光、立積、捷泰、耀傑-DR 08/08 大同、日勝生、泰碩、玉晶光、立積、捷泰 08/07 倉佑、劍麟、晶電、日勝生、大立光、泰碩、立積、三星、捷泰、昇陽半導體、耀傑-DR 08/06 聚陽、倉佑、劍麟、精元、禾伸堂、泰碩、玉晶光、立積、捷泰、昇陽半導體、杜康-DR 08/05 聚陽、倉佑、永冠-KY、中纖、高雄銀、玉晶光、立積、陽光能源-DR 08/02 樂士、聲寶、精元、泰碩、玉晶光、立積、昇陽半導體、陽光能源-DR 08/01 聚陽、倉佑、精元、泰碩、玉晶光、清惠、陽光能源-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 08月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1101 台泥 01 15 1235 興泰 02 12、14 1310 台苯 01 19 1339 昭輝 03 16、19、20 1477 聚陽 03 01、05、06 1529 樂士 01 02 1568 倉佑 04 01、05、06、07 1589 永冠-KY 01 05 1604 聲寶 01 02 1718 中纖 01 05 1722 台肥 01 20 1902 台紙 01 12 2201 裕隆 01 15 2228 劍麟 02 06、07 2371 大同 02 08、14 2387 精元 04 01、02、06、14 2421 建準 01 13 2448 晶電 02 07、12 2498 宏達電 01 12 2547 日勝生 02 07、08 2836 高雄銀 01 05 3008 大立光 01 07 3017 奇鋐 02 13、14 3026 禾伸堂 01 06 3266 昇陽 01 20 3338 泰碩 10 01、02、06、07、08、12、13、14、15、16 3406 玉晶光 09 01、02、05、06、08、12、13、14、15 3661 世芯-KY 02 19、20 3702 大聯大 02 19、20 4551 智伸科 01 20 4942 嘉彰 03 16、19、20 4968 立積 12 02、05、06、07、08、12、13、14、15、16、19、20 5007 三星 01 07 5259 清惠 01 01 5305 敦南 03 14、15、16 6165 捷泰 04 06、07、08、12 6251 定穎 04 15、16、19、20 6257 矽格 03 13、15、19 6582 申豐 01 15 8028 昇陽半導體 05 02、06、07、13、16 8081 致新 01 16 8105 凌巨 02 16、19 9103 美德醫療-DR 02 13、20 9157 陽光能源-DR 03 01、02、05 911616 杜康-DR 03 06、15、20 911619 耀傑-DR 04 07、12、14、15 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 130 附記：07月份注意股票及次數 1262 綠悅-KY (01)、 1477 聚陽 (01)、 1533 車王電 (01)、 1762 中化生 (04) 1905 華紙 (03)、 2032 新鋼 (01)、 2228 劍麟 (01)、 2387 精元 (06) 2404 漢唐 (01)、 2439 美律 (01)、 2491 吉祥全 (03)、 2501 國建 (01) 2514 龍邦 (01)、 2548 華固 (01)、 2616 山隆 (02)、 2707 晶華 (02) 3002 歐格 (01)、 3008 大立光 (03)、 3016 嘉晶 (01)、 3017 奇鋐 (04) 3034 聯詠 (03)、 3041 揚智 (01)、 3049 和鑫 (01)、 3338 泰碩 (11) 3406 玉晶光 (15)、 3504 揚明光 (02)、 4720 德淵 (01)、 4739 康普 (01) 4935 茂林-KY (03)、 4943 康控-KY (02)、 4968 立積 (07)、 5215 科嘉-KY (02) 5259 清惠 (07)、 5484 慧友 (01)、 6166 凌華 (01)、 6192 巨路 (01) 6224 聚鼎 (01)、 8028 昇陽半導體 (04)、 8411 福貞-KY (02)、 8478 東哥遊艇 (04) 8488 吉源-KY (02)、 911616 杜康-DR (06)、 911619 耀傑-DR (04)、 9906 欣巴巴 (02) 9931 欣高 (01)