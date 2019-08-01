〈自由行陸客遭限縮〉政府急補助國旅9/1上路 飯店、遊樂園業者可望受惠

中國當局 7 月 31 日無預警公告自今 (1) 日起首度對來台自由行管制，法人認為，後續可能擴大管制團客來台，對此，交通部緊急宣布祭出 36 億元補助國旅，且本次加碼遊樂園入園優惠，行政院也宣布，國旅秋冬獎勵方案 9 月 1 日上路，可預期連鎖飯店業者如晶華 (2707-TW)、國賓 (2704-TW)、六福 (2705-TW)、劍湖山 (5701-TW) 和台灣高鐵 (2633-TW) 等均可望受惠。

交通部今日宣布，將投入 36 億元預算推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，團體、自由行旅客都將納入補助，是史上最大旅遊補助方案；而行政院院長蘇貞昌上午指出，此方案預計 9 月 1 日上路。

由於暑期旅遊需求暢旺，六福已預估，六福村 7-8 月入園人數可達 50 萬人，年增 20%，與關西六福莊同為集團獲利主力，今年上看入園總人次 160 萬的目標可望達陣，年增逾 18%，一旦國旅補助，入園人次目標有望再上調。

法人預期，秋冬國旅方案補助出爐後，可望為遊樂園業者淡季期間挹注新動能，至於陸客減少，對後續整體觀光市場影響，則有待觀察。

據觀光局統計，今年上半年來台觀光客達 597 萬人次，年增約 12%，其中，以中國旅客 167 萬人次最多，年增幅更高達 27.68%，占整體來台旅客比重 28%；若從 8 月起算至隔年 2 月，以每月平均有 10 萬人次的陸客自由行估算，將影響 70 萬人次。