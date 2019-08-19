外資連6賣台北股匯仍有撐 台幣連4日未見貶值

台股今 (19) 日呈現股匯雙漲格局，加權指數一度收復 10500 點關卡，終場收漲 67.86 點至 10488.75 點，台幣也一度升值 5.6 分，終場兌一美元以 31.352 元作收，升值 1.4 分，已是連 4 個交易日未見貶值 (其中 1 個交易日平盤作收)，即便外資連 6 賣，且賣超不輕，不過，從台幣價量來看，暫無來自資金面的明顯壓力。

台幣以 31.364 元、小升 0.2 分開出後，全日維持在升值態勢，最高一度來到 31.31 元，升值 5.6 分，終場兌一美元收在 31.352 元，升值 1.4 分，台北外匯經紀公司成交值 6.49 億美元；匯銀人士指出，台北匯市今日主要是實質拋補需求，暫未見到明顯匯出的壓力。

觀察主要亞幣，除了泰銖升逾 0.15%，台幣小幅升值 0.04%，其他多處在小貶格局，人民幣平盤上下波動，韓元貶逾 0.1%、日圓貶 0.2% 上下。

法人進一步指出，由於美國聯準會主席鮑爾 23 日將在 Jackson Hole 央行年會發表演說，投資人關注其談話和 9 月繼續降息的可能性和幅度，在多數市場預期認為，聯準會可望再降息至少 1 碼之際，短期非美貨幣有撐。