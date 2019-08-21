一條龍陸客團旅行社傳放無薪假 交長：調整體質、擬提紓困

中國暫停陸客來台自由行，連團客也大幅減少，傳出專做陸客的旅行社預告開始放無薪假。交通部長林佳龍今 (21) 日表示，專營一條龍陸客團風險較大，可藉機調整體質，並將建議行政院召開跨部會會議，提供業者紓困方案，強調「雨天不能收傘」。

經營一條龍式陸客團的旅行社，預告將開始放無薪假，每周僅上班 3 天，未來情況恐怕會繼續惡化。對此，林佳龍表示，陸客不來我們自己來，除促進國旅秋冬遊外，也規畫爭取更多國際觀光客來台，盼減少衝擊。

林佳龍指出，過去有部分旅行社就是對中國市場過度依賴，國內觀光業者可以趁著此次危機來調整體質，而針對個案部分，政府會關心，但也應去了解其中的原因。林佳龍也指出，3 年來，陸客占所有來台觀光客的比重，已從 4 成降為 26%。

林佳龍表示，政府會做業者的後盾，並將建議行政院邀集交通部、金管會、財政部、經濟部，召開跨部會會議提出紓困方案，在融資、貸款、租稅等方面給予協助，將危機化為轉機，尤其雨天時不能收傘。

另外，有觀光業者希望 9 月起到年底的秋冬遊補助，能延長到明年春節，林佳龍說政策上會支持，但這涉及到下個年度預算，必須與各政黨協商溝通。

根據統計，8 月起移民署接到的陸客來台送件數已大幅縮減，8 月 1 日個人送件數為 7861 件、團體 4683 件，共計逾 1.2 萬件，然而，到了 8 月 16 日的個人送件數首度下滑到 1000 件以下，團體數也腰斬，剩下 2000 多件。