【豐銀投顧 】大盤有人看顧 鈺太再度漲停

◆盤勢分析

這幾天外資其實一再的賣超台股，但是非常神奇的是台股再怎麼樣就是不跌。不免讓人懷疑背後是不是有人刻意護盤才導致這樣子的怪現象。其實上週我們就已經推論，本週會有更為恰當的買點，原本也是認為外資不斷賣超，台股應該會有拉回的機會，待拉回之後便可再勇於介入。只是沒想到這個盤真的強到連拉回都不拉回，實在讓人訝異。但無損於我們看多做多的意念，本來大盤在 10200-10300 之間就有支撐，我們只是想等低點進場，並沒有放空，因此就算盤勢的發展與我們的期待不符，我們也沒有受到任何傷害。這就是筆者常說的，盤並不是非多即空，每一段都想做，這只是讓自己陷入萬劫不復的危機之中。

之前我們一再的提供一檔股票，那就是 6679 鈺太，今天又在盤中攻上漲停了。這檔股票筆者最早是在今年 2/11 於本專欄中跟大家判紹，並點出該公司生產的微機電系統（MEMS）麥克風是台灣第一大，其中筆電用的 MEMS 麥克風，在全球筆電市場處於第三大供應商。目前該公司的產品，主要可以廣泛用在耳機、手機、筆電、醫療級助聽器、智慧音箱，甚至網通與車用領域。鈺太在筆記型電腦市場，主要是供貨給 Dell、HP、華碩、宏碁及聯想等品牌廠，同時也打入 Sony 智慧手機供應鏈，去年出貨量約落在 8,000 萬至 9,000 萬套，是可以留意的標的。今年 7 月中之後回檔，但家族成員仍不為所動，手中持股也仍然還有。未來還有多大空間，我們會再追蹤。

雖然盤勢短線看起來還算樂觀，但畢竟美元仍然偏強，長久下去畢竟會影響到國際資金流入新興市場包括台灣的意願。這一波的整理之後的上漲時間上要先保守看待，大概再持續二至三週之後就要開始注意是不是又有異常的現象 (例如 VIX 指數上升、外資突然賣超… 等)，這麼說並不是說之後一定要翻空，不要緊張，而是先設定好操作的策略跟節奏，並且做好妥適的資金分配，屆時就不會受到影響。祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師