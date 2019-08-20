【華冠投顧】10518站上結構翻多 只差補量

2019.08.20 盤後分析

#大盤短評： 10518 站上結構翻多，多方短線留意月線反壓。

#盤勢分析

昨天早上川普才說不想跟華為做生意，晚上商務部就說華為再延 90 天，從各種跡象來看，川普為了選票可以說是已經跪了，跟三個 CEO 談話的新聞也顯示，他開始在為貿易戰強硬態度找台階下，從昨晚美股的大漲就可以反映出這個事實，而昨晚更重要的是費城半導體突破近期的反彈高點完成短線底部，接下來行情就算不能連續大漲，但趨勢轉多的現象已經趨於明顯。

回到台股，大盤今天收上 10518，短線結構底部已經完成，結構上已經轉多，今天雖然確認結構翻多，但仍有量能不足的現象，但這個狀況還好，只要補量就能化解，該注意的是，底部的完成代表的是結構已經轉多，但不代表會大漲特漲，這邊短線還是會震盪等待月線下來轉為助力的機會大，已目前指數位置及均線扣抵的角度來看，月線大約還要約 8 個交易日才會走平，因此初估行情真正要發動還是要等到月底，剛好配合聯準會持續降息的利多機會大。

#個股方面

外資今天續賣 34 億元，但整體盤勢及個股看起來在內資與政府作多的狀況下持續強勁，IC 設計族群近期陸續接力表態，指標股就看 2454 聯發科與 8016 矽創即可，雖然兩檔今天沒有強勢表現，矽創還出量長上影線，但接下來發展還是可以期待，5G 族群相關散熱今天稍有轉弱現象，特別是 3483 力致，從早盤大漲一路轉為翻黑，基地台相關 2345 智邦、5388 中磊則持續在平盤附近整理，後續都還可已持續追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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