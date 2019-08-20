【華冠投顧】台股連3紅站上10500點，外資仍舊站賣方，賣超34.7億元!

美股昨晚續漲，帶動台股今日開高後震盪，指數終場上漲 33 點，以 10522 點作收，成交量放大到 1202 億元，日 K 連三紅。

上周美股暴跌及美債殖利率倒掛大利空消息，大盤指數跌到 10287 點，我們說: 大利空要找買點! 結果: 上周五漲 93 點，昨日周一續漲 67 點，今日再漲 33 點，日 K 連 3 紅，站上 10500 點，可惜外資這次完全沒跟，態度仍舊站賣方，今日再賣超 34.7 億元! 結構部分: 電子股漲 0.54%，金融股跌 0.07%，傳產股漲 0.14%，OTC 漲 0.29%

盤面請注意一些漲多個股回跌，而強勢股出現新面孔，包括立端 (6245)，鄉林(5531)，群羽(6664)，訊得(6438)，類比科(3438)，倉佑(1568)，鐿鈦(4163)，劍麟(2228)，尼克森(3317)，晶宏(3141)，柏承(6141)，慶豐富(9935)，巨路(6192) 及互動 (6486) 等，弱勢股: 易華電 (6552)，立凱(5227)，科嘉 KY(5215)，三發地(9946)，精元(2387)，凌巨(8105)，金居(8358)，瀚宇博(5469) 等

台股連漲三天，外資又賣，短線指標進入超賣區，盤面個股輪動，操作建議: 勿積極追價，避開高基期，鎖定低基期轉強個股。

分析師 林驛銘

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