台北‧08月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 9398 0 00672L 元大S&P原油正2 -12335 0 2885 元大金 3535 5944 00637L 元大滬深300正2 -11602 0 2891 中信金 3460 -23034 2344 華邦電 -4690 -8158 2330 台積電 2727 -21891 2324 仁寶 -3633 -20987 3702 大聯大 2564 -1644 2337 旺宏 -2589 -5971 00708L 元大S&P黃金正2 2518 0 2002 中鋼 -2026 -27754 3231 緯創 2236 -524 2323 中環 -1977 5192 2376 技嘉 2112 -1573 2884 玉山金 -1957 -16466 2313 華通 2048 3545 2356 英業達 -1948 -27290 8150 南茂 1808 10084 2888 新光金 -1877 -43703 3037 欣興 1690 -14485 5469 瀚宇博 -1773 -2325 3481 群創 1324 -66697 2812 台中銀 -1761 -5460 2301 光寶科 1256 5738 2882 國泰金 -1738 -27111 2603 長榮 1120 -7417 00633L 富邦上証正2 -1653 0 1314 中石化 1042 -7740 2353 宏碁 -1566 -13452 2303 聯電 1006 10955 2449 京元電子 -1393 285 00673R 元大S&P原油反1 964 0 2409 友達 -1300 -79293 2377 微星 773 -401 2886 兆豐金 -1254 -19178 00653L 富邦印度正2 716 0 6116 彩晶 -1220 -6051 00632R 元大台灣50反1 691 0 2880 華南金 -1200 -14991 00738U 元大道瓊白銀 686 0 2317 鴻海 -1073 -14812 00671R 富邦NASDAQ反1 648 0 2834 臺企銀 -1030 -23653 2308 台達電 574 224 00655L 國泰中國A50正2 -929 0 2367 燿華 563 -6663 5880 合庫金 -894 -19618 8105 凌巨 556 -1169 00642U 元大S&P石油 -803 0 1722 台肥 472 -2091 2610 華航 -800 -7126 2890 永豐金 451 12802 2887 台新金 -756 -8902 2448 晶電 436 -14944 2408 南亞科 -754 4287 00730 富邦臺灣優質高息 395 6291 0050 元大台灣50 -718 -2971 2492 華新科 360 -2239 6153 嘉聯益 -650 2066 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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